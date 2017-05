Roth: Einbrecher montieren Räder von zwei Neuwagen ab

Felgen, Werkzeug und Arbeitsmaschinen entwendet - vor 40 Minuten

ROTH - Bei zwei Einbrüchen in Roth in der Zeit von Mittwoch bis Samstag entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Einbrecher nutzten wohl den Feiertag um über den Zaun auf das Gelände eines Autohauses in der Kupferschmiedstraße einzusteigen. Dort montierten sie von zwei Neuwagen die Räder ab und nahmen diese mit. Die acht Räder haben einen Wert von 17.000 Euro, an den Neuwagen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Einbruch muss in der Zeit von Mittwochabend, 18.30 Uhr bis Freitagmorgen stattgefunden haben.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Unbekannte brachen über ein Fenster in ein Amtsgebäude der Stadt Roth am Regensburger Ring ein. Dort entwendeten sie Werkzeug und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter der 0911/2112-3333 zu melden.

