Roth: Falsche Polizisten wollten Kontodaten

Dreiste Methode, um sich Einsicht in Vermögensverhältnisse zu verschaffen - vor 33 Minuten

ROTH - Falsche Polizisten am Telefon wollten von mehreren Rothern Auskünfte über deren Kontostände und Vermögenswerten.

Am Sonntagabend erhielten rund ein Dutzend Bürger in Roth selbst oder auch in etlichen Ortsteilen, Anrufe angeblicher Polizisten. Dabei war die Notrufnummer 110 verbunden mit der Vorwahl von Georgensgmünd auf dem Display und sollte wohl gegenüber den Gesprächspartnern die Authentizität der "Polizisten" unterstreichen.

Unter dem Vorwand, die Kontaktdaten der Angerufenen bei festgenommenen Einbrechern gefunden zu haben, erkundigten sich die Anrufer ganz konkret und unverblümt nach Kontoständen, nach Vermögenswerten im Haus oder gar vorhandenen Tresoren.

Die Gesprächspartner rreagierten ausgesprochen umsichtig und verständigten sofort die echte Polizei, um die Ordnungshüter über diese dubiosen Telefonate zu informieren.

Erfahrungen zeigen, dass derartige Sondierungsanrufe häufig im Vorfeld späterer Trickdiebstähle erfolgen, teilt die Rother Polizei-Dienststelle mit und weist darauf hin, dass solche Anrufe nie und schon gar nicht unter der vorwahlfreien Notrufnummer 110 getätigt werden.

rhv