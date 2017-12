Roth: Familien-Flohmarkt auf RTL zu sehen

Die Glaubers verkaufen überflüssige Sachen für einen guten Zweck - vor 21 Minuten

ROTH - Es ist was los in Roth! Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, findet jeweils von 10 bis 17 Uhr ein Familien-Flohmarkt in der Stocksporthalle der TSG im Leoni-Sportpark statt. Familie Glauber aus Roth verkauft all ihre überflüssigen Sachen. Das Ganze wird schließlich in einer Pilotsendung des Fernsehsenders RTL zu sehen sein.

„Alle mal ran!“ – jetzt ist Körperarbeit gefragt. Der Aufbau für den Familien-Trödelmarkt, ein Pilotprojekt des Senders RTL, war am Freitag in vollem Gange. © Foto: Maximilian Weidmann



„Alle mal ran!“ – jetzt ist Körperarbeit gefragt. Der Aufbau für den Familien-Trödelmarkt, ein Pilotprojekt des Senders RTL, war am Freitag in vollem Gange. Foto: Foto: Maximilian Weidmann



Trotz klirrender Dezemberkälte herrscht reges Treiben am Sportgelände der TSG. Lastwagen rollen hinter zur Halle, voll beladen mit Trödel. Überall huschen Männer in Arbeitskleidung umher. Schwere Kartons werden getragen, Anweisungen erteilt.

Set-Assistentin Jacqueline Werner koordiniert geübt den Aufbauprozess am Set. Auffallend gelassen geht jeder seiner Tätigkeit nach, keine Spur von Stress. "Es ist meine erste Sendung fürs Abendfernsehen", erklärt Jacqueline, "aber wir sind hier ein gut eingespieltes Team".

Während Freunde der Familie tatkräftig beim Aufbau helfen, wird jeder Schritt gefilmt. Einiges davon soll nachher in der RTL-Sendung gezeigt werden – vom Aufbau bis zum Verkauf. Alles was man sieht, darf später auch gekauft werden. Küchen- oder Haushaltsgeräte, Kinderspielzeug und sogar eine Waschmaschine.

Gegen Mittag versiegt langsam der Strom der ankommenden Trödelsachen, der Verkaufsraum ist voll. Vom kalten Licht der Lampen des Fernsehteams erleuchtet, stehen unglaubliche Mengen an Trödel dicht an dicht in der Mitte der Halle. Was jetzt noch fehlt: das Kamerateam, Familie Glauber und natürlich die Kunden.

In Kauflaune

Heute, Samstag, geht es mit dem ersten Verkaufstag los. Sonja, eine Freundin der Familie, ist schon in Kaufstimmung: "Am liebsten würde ich sofort ein paar Dinge nehmen, aber sonst haben morgen die anderen weniger".

Durch den Erlös erhofft sich Familie Glauber, einen Urlaub finanzieren zu können. Alle nicht verkauften Gegenstände werden einem gutem Zweck gespendet. Kommen darf jedermann. Zur Verpflegung gibt es Kaffee, Kuchen und Glühwein.