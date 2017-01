Roth: Fremder Mann wollte Zehnjährigen ins Auto locken

Schulkind stieg aber nicht in das Auto des Fremden ein - vor 2 Stunden

ROTH - Von einem fremden Mann wurde am Freitagmittag in Roth ein Schulkind angesprochen.

Am Freitag gegen 13 Uhr lief der zehnjährige Junge nach Schulschluss von der Grundschule Kupferplatte nach Hause. Er ging über die Voltastraße und einen Fußweg in die Wilhelm-Schindler-Straße, wo in einer Kurve ein schwarzer BMW stand. Dessen Fahrer stieg aus und sprach den Buben an.

Der Mann verlangte, dass der Junge einsteigen solle und lockte ihn mit Süßigkeiten. Das Kind lehnte jedoch ab und versteckte sich, worauf der Mann in sein Fahrzeug einstieg und wegfuhr.

Der schwarze BMW könnte ein SC-Kennzeichen haben, und der Fahrer war etwa 40 Jahre alt, beschrieben wurde er als schlank mit einem Kinn- und Oberlippenbart. Der Fremde habe mit osteuropäischem Dialekt gesprochen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Roth unter Telefon (09171)97440 melden.