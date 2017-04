Roth: Fundräder unter dem Hammer

Erstmal war sogar ein Motorroller mit dabei - 13.04.2017 18:21 Uhr

ROTH - "Zum Ersten, zum Zweiten - und zum Dritten!". Diesen Satz gab es am vergangenen Mittwoch im Rother Bauhof oft zu hören, denn die Stadt versteigerte dort insgesamt 35 Fundfahrräder; erstmal war sogar ein Fund-Motorroller mit dabei.

Ein kurzer Blick war den Mitbietern noch gegönnt, ehe die Fundfahrräder (symbolisch) unter den Hammer kamen. © F.: Tobias Tschapka



Werner Weigel gab einmal mehr den engagierten Auktionator; zwar ohne Hammer, dafür mit dem passendem Spruch zu jedem Drahtesel.

Das Interesse war groß. Rund 60 Interessenten jeden Alters waren erpicht darauf zu sehen, was sich an zweirädrigen Schnäppchen im Lauf des letzten halben Jahres im Rother Fundbüro so angesammelt hat. Und sie wurden nicht enttäuscht.

So fanden sich für die Fund-Drahtesel durch die Bank neue Besitzer. Die wiederum freuten sich, dass ihr Geldbeutel bei der Auktion nicht überstrapaziert wurde – eine echte Win-Win-Situation, zumal die Stadt Roth auch darüber froh ist, endlich wieder Platz in ihrem Lager zu haben. Denn die nächsten Fundräder lassen bestimmt nicht lange auf sich warten.

TOBIAS TSCHAPKA