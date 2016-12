Roth: Gesuchte Frau erweist sich als harmlos

Gut 80-Jährige wollte nur nett zu Kindern sein - 21.12.2016 11:47 Uhr

ROTH - Die Seniorin, die Grundschulkinder an einer Bushaltestelle angesprochen hat, wurde gefunden. Sie führte wohl nichts Böses im Schilde.

Wie Anfang Dezember berichtet, waren an einer Haltestelle nahe der Schule in Pfaffenhofen Kinder von einer älteren Dame angesprochen und ihnen auch etwas zu essen angeboten worden. Der geschilderte Umstand hatte nach Angaben der Polizei „in den sozialen Medien unverständlicherweise zu Gerüchteverbreitung und unnötiger Panikmache“ geführt, wie etwa mit der Verbreitung einer Falschmeldung, in der Rother Nordstadt würde fast gleichzeitig Ähnliches passieren.

Wie der Polizei dann verspätet zu Ohren kam, war die Frau schon etwa eine Woche nach dem ersten „Vorfall“ wieder am selbigen Ort „aufgetaucht“. Im Zuge ihrer weiteren Ermittlungen stießen die Beamten dann auf eine in Schulnähe wohnende, gut 80-jährige Seniorin, die die fragliche Linienbushaltestelle regelmäßig für ihre persönlichen Erledigungen und Besorgungen nutzen muss. Dabei kommt sie auch immer wieder mit den Schulkindern in Kontakt, ohne dass dem irgendwelche verwerflichen Motive zugrunde liegen würden, so die Polizei.

