Roth: Grundschule am Nordring hat eine neue Rektorin

Katharina Distler will für frischen Wind am Nordring sorgen - vor 51 Minuten

ROTH - Ein neuer, frischer Wind weht in der Grundschule Nordring mit Pfaffenhofen. Seit Beginn des Schuljahres ist dort Katharina Distler neue Schulleiterin. Am Donnerstag wurde sie von Schulamtsdirektorin Ingrid Dröse offiziell in dieses Amt eingeführt. Die Schulkinder und das Kollegium aus beiden Schulhäusern bereiteten der frisch gebackenen Chefin einen liebevollen Empfang.

Bunte Windmühlen als Symbol dafür, dass die Schulfamilie bereit ist, den frischen Wind für die gemeinsame Sache zu nutzen, bekam Distler als Willkommensgruß überreicht. © Foto: Graff



Bunte Windmühlen als Symbol dafür, dass die Schulfamilie bereit ist, den frischen Wind für die gemeinsame Sache zu nutzen, bekam Distler als Willkommensgruß überreicht. Foto: Foto: Graff



Mit ganz leisen Tönen begann die Feierstunde im Schulhaus am Nordring. Gänsehautatmosphäre zauberte die Klasse 4a mit einem Instrumental-Kanon, in den nach und nach immer mehr verschiedene Instrumente mit ihren jeweiligen Klangfarben und Rhythmen einstimmten.

Viele bunte Windmühlen als Symbol dafür, dass die ganze Mannschaft bereit ist, den frischen Wind für die gemeinsame Sache zu nutzen, bekam Katharina Distler als Willkommensgruß überreicht.

„Neugierig und gespannt“ habe man „die Neue“ an der Schule erwartet, berichtete Elke Ochsenkühn, derzeit dienstälteste Kollegin an der jüngsten Rother Grundschule. „Katharina Distler hat es uns mit ihrer offenen, freundlichen, aber auch bestimmten Art leicht gemacht, gemeinsam Lust auf Veränderung und Modernisierung zu entwickeln.“ Neu im Amt und neu an der Schule ist Distler seit Anfang dieses Schuljahres. Viele KollegInnen kennen sie aber, ebenso wie die leitende Schulamtsdirektorin Ingrid Dröse, seit vielen Jahren.

Mit Ausnahme eines kurzen Ausflugs in einen benachbarten Schulamtsbezirk unmittelbar nach dem zweiten Staatsexamen hat die gebürtige Nordrheinwestfälin, die in Nürnberg aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, ihre gesamte Lehrerinnen-Laufbahn im Schulamtsbezirk Roth-Schwabach verbracht. An der Schwabacher Johannes-Helm-Schule und an der Grundschule Hilpoltstein unterrichtete sie jeweils mehrere Jahre. Zuletzt war sie seit 2012 als Konrektorin an der Zwieseltalschule in Wolkersdorf tätig.

Spezialistin für Notenreform

Als Spezialistin für eine Reform der Notengebung und als Datenschutzbeauftragte auf Schulamtsebene habe sie ihre Kompetenzen stets auch über den Tellerrand des eigenen Schulalltags hinaus eingebracht. „Ich freue mich sehr, dass diese erfahrene Pädagogin mit ihrem reichen Erfahrungsschatz sich nicht gescheut hat, jetzt die anspruchsvolle Verantwortung als Schulleiterin für die Rother Grundschule mit den beiden Schulhäusern im Rother Norden zu übernehmen.“ Sie bringe die besten Voraussetzungen mit, um als Schulleiterin erfolgreich zu sein: Teamgeist, eine angenehme Umgangsart, Visionen, Ideen und den Mut, Impulse zu setzen. Vor allem aber: „Freude an einer zeitgemäßen am Schüler orientierten Erziehungsarbeit.“

„Wir freuen uns alle, denn du bist jetzt da!“ intonierten Grundschüler und Lehrkräfte gemeinsam. Die beiden vierten Klassen besangen anschließend („weil so viel Schlimmes in der Welt passiert“) das, was nicht nur im schulischen Alltag Aufgabe und Bereicherung sein sollte: „Wir wollen gemeinsam auch dem Fremden trauen“, „mutig zusammenstehen“ und „nicht einfach wegsehen, wenn ein anderer Hilfe braucht“.

Selbst für schlechte Tage darf sich die neue Schulleiterin gut beschirmt wissen: Sowohl Landrat Herbert Eckstein als auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer brachten neben Willkommensworten und guten Wünschen jeweils einen Schirm mit – einmal in rot und einmal in schwarz.

Für den Personalrat gratulierte Doris Greim zum neuen Amt. Viele lobende Worte fand auch die Elternbeiratsvorsitzende Jeanette Jank. Petra Weggenmann, die Leiterin des unterm Dach der Nordringschule untergebrachten Hortes, freute sich ebenfalls auf die Kooperation – insbesondere auf die gemeinsame Aufgabe, die beiden Schulhäuser weiter zusammenwachsen zu lassen.

Nach dem Kollegium, das all die viel gelobten Eigenschaften der neuen Schulleiterin mit Charakteristika aus dem Tierreich zusammenbrachte, hatte schließlich die Hauptperson des Tages das letzte Wort: Überwältigt von den „warmen Duschen“ guter Worte zog sie eine erste Bilanz ihrer noch nicht ganz 100 Tage im neuen Amt. Schon beim Erstkontakt mit der neuen Wirkungsstätte sei ihr ein Bild mit dem Spruch „Gebt unseren Kindern Wurzeln und sie bekommen Flügel“ ins Auge gefallen. Sie sei von allen Seiten offen aufgenommen worden und habe von Anfang an soviel Vertrauen erfahren, dass es einfach gewesen sei, am Nordring Wurzeln zu schlagen. Ja, sie fühle sich nach kurzer Zeit bereits so gut verwurzelt, dass sogar schon kleine Flügel spürbar seien. „Ich gehe mit Mut und Freude mit der Nordringschule ins Jahr ihres 20-jährigen Bestehens.“

STEFANIE GRAFF