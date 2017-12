Roth: Hilfe für Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf

LANDKREIS ROTH - Ein Erfolgskonzept geht ins fünfte Jahr: Anfang 2018 bietet die Volkshochschule (VHS) in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit wieder ein 13-wöchiges Orientierungsseminar zum beruflichen Wiedereinstieg für Frauen an. "Neuer Start für Frauen" hat sich seit dem Startschuss 2013 für viele Frauen als Sprungbrett ins Arbeitsleben nach der Familienpause bewährt. Am Donnerstag, 14. Dezember, findet ein Info-Abend statt.

Bei der Bewerbung geht’s schon los. Frauen, die nach längerer Pause wieder in den Beruf einsteigen wollen, hilft das Orientierungsseminar „Neuer Start für Frauen“. © Foto: Christin Klose/dpa



Was als Impuls aus dem Frauenforum begann und als Ergebnis eines Flurgesprächs im Landratsamt in der VHS Gestalt angenommen hat, begeistert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Claudia Gäbelein-Stadler und die Seminarleiterin der VHS Karin Zargaoui nach wie vor: Eine Möglichkeit, Frauen im mittleren Lebensalter einen Anstoß geben zu können, um die Herausforderung eines beruflichen Neustarts zu meistern.

In 13 Wochen werden die Frauen, die meist eine kaufmännische Ausbildung mitbringen, aber längere Zeit aus dem Beruf heraus waren, fit gemacht für einen neuen beruflichen Alltag. EDV, Bewerbungstraining und Englisch sind die Schwerpunkte der neunwöchigen Theorie-Phase. Das vierwöchige Betriebspraktikum schließt den Kurs ab. Das Seminar ist aber weniger als direkter Berufseinstieg gedacht, denn als Chance zur Orientierung.

Bei den Arbeitgebern, so Karin Zargaoui, sei ein Umdenken erforderlich, damit Frauen beim Wiedereinstieg nicht allein aufgrund ihres Alters durchs Raster fallen. Ein Frust, den viele Bewerberinnen erleben. "Die Frauen bringen vielerlei Erfahrungen und Kompetenzen mit", so Zargaoui. Die gelte es herauszuarbeiten. "Viele Frauen neigen dazu, sich unter Wert zu verkaufen", weiß Gäbelein-Stadler aus langjähriger Erfahrung.

Der Kurs 2018 beginnt am 19. Februar und endet am 17. Mai. Er umfasst 175 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, die von Montag bis Donnerstag, jeweils von 8.15 bis 12.15 Uhr in Roth stattfinden. Auch in den Schulferien wird unterrichtet. Die vierwöchige Praktikumsphase beginnt am Montag, 16. April. Eine Voranmeldung ist ab sofort möglich.

Das Seminar wird vom Freistaat mit 80 Prozent bezuschusst. Der Eigenanteil, den die Frauen bei Anmeldung bezahlen müssen, beträgt 215 Euro inklusive aller Materialien und Prüfungsgebühren. "Sollte eine Frau aus Kostengründen nicht teilnehmen können, versuchen wir eine Lösung zu finden", verspricht Claudia Gäbelein-Stadler.

Am Donnerstag, 14. Dezember, findet von 18.30 bis 19.30 Uhr bei der VHS im Seckendorffschloss in Roth ein Informationsabend statt. Kinder können mitgebracht werden. Fragen zum "Neuen Start" beantwortet auch Seminarleiterin Karin Zargaoui unter Telefon (0 91 74) 47 49 32.

Es könnte der letzte "Neue Start" sein, den die VHS in dieser Form anbieten kann. Die Zuschusskriterien haben sich geändert, ab 2019 wird wahrscheinlich statt EDV mehr Persönlichkeitsbildung im Programm stehen.

