Roth: In den Osterferien ins Landratsamt

Praktikumstage den Jugendlichen brachten viele Einblicke - 14.04.2017 12:44 Uhr

LANDKREIS ROTH - Wie "funktioniert" eigentlich eine Landkreisverwaltung? Wer arbeitet hier und welche Aufgaben stellen sich im Berufsalltag? Auf diese und viele andere Fragen bekamen die 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Praktikumstage im Landratsamt in Roth Antworten.

Während der Hausführung bekommen die Praktikanten erste Einblicke in die einzelnen Sachgebiete, wie hier im Bereich Kultur und Tourismus. Foto: Foto: oh



"Ich finde es toll, dass Ihr Euch in den Ferien für Eure Zukunft engagiert", begrüßte der stellvertretende Landrat Walter Schnell die Jugendlichen. Die beiden Praktikumstage mit dem Motto: "Erleben-Entdecken-Informieren" finden jedes Jahr in den Osterferien statt und werden weitestgehend von den Auszubildenden des Landratsamts organisiert.

Diese hielten die Praktikanten mit unterschiedlichsten Stationen und Aufgaben über die Ausbildungsberufe in der Verwaltung auf Trab. So mussten die verschiedenen Aufgaben des Landratsamtes "zusammen gepuzzelt" oder ein freier Vortrag über beispielsweise "Dein Wohnort" gehalten werden.

Bei der abschließenden Feedback-Runde wurde deutlich, dass sich die Mühen der Auszubildenden in jedem Fall gelohnt hatten. Viele der Praktikanten zeigten sich an einer Bewerbung interessiert. Und das ist wichtig, denn der Öffentliche Dienst sucht dringend Nachwuchs. Auch das machte Walter Schnell in seiner Begrüßungsrede deutlich und entließ die möglichen zukünftigen Auszubildenden mit den Worten: "Bewerbt Euch!".

Das ist auch noch problemlos möglich: Bis zum 30. April 2017 läuft die Bewerbungsfrist für die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab 1. September 2018. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landratsamt-roth.de/ausbildung oder bei Landratsamt Roth, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Telefon (0 91 71) 81-13 17; E-Mail: personal@landratsamt-roth.de

