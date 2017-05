Roth: Josef Klier-Blasmusikfestival wird ein Ohrenschmaus

Am Wochenende geben die Bläser den Ton an - vor 35 Minuten

ROTH - Roth ist zwar noch nicht das Woodstock der Blasmusik, das heuer vom 29. Juni bis 2. Juli unter diesem Namen in Ort im Innkreis stattfindet, und auf dem an vier Tagen auf vier Bühnen 76 Blaskapellen, Bläsergruppen oder Brassbands auftreten, doch in der Kreisstadt steht vom 19. bis 21. Mai ein Festival auf dem Terminkalender, das beweist, dass Blasmusik mehr ist als man gemein hin erwartet.

Die Nordbayerische Brass Band ist im Laufe der Zeit zu einem außergewöhnlichen Klangkörper gereift. Zu hören in Roth am Samstag im Doppelkonzert mit der Stadtkapelle Bozen in der Anton-Seitz-Schule. © privat



Zum "Josef Klier Blasmusikfestival Roth" finden Konzerte, ein Festgottesdienst und ein Sternmarsch der Musiker statt. Teils parallel dazu müssen sich die Teilnehmer bei Wertungsspielen beweisen, die öffentlich sind. Schirrmherrn sind Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer.

Altbürgermeister Richard Erdmann, heute Vorsitzender des Förderkreises Stadtorchester Roth, bedauerte 1999 wie einige seiner engsten Mitstreiter, dass es in vielen Orten im Umkreis Blaskapellen gibt — nur nicht in der Kreisstadt Roth. Dem wollte er abhelfen. Im Jahr 2000 startete das Unternehmen "Stadtjugendkapelle", übrigens bis heute eine städtische Einrichtung.

Von Anfang an leistete ein Mann als Mäzen Aufbauarbeit: Josef Klier vom gleichnamigen Musikhaus Klier. Als regionaler Partner und Förderer bot sich das Musikhaus Klier auch der Rother Stadtjugendkapelle an. Josef Klier verstarb 2014, sein Sohn Andreas jedoch sicherte auch künftig die Unterstützung des Familienunternehmens zu.

Das Festival beginnt am Freitag, 19. Mai, 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Anton-Seitz-Schule. Das Eröffnungskonzert bestreitet das siebenköpfige Ensemble "Philharmenka". Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn, für Jugendliche fünf Euro.

Im Vorfeld des Empfangs am Samstag, 20. Mai, werden öffentliche Wertungsspiele ausgetragen, ehe der Abend im Zeichen eines Galakonzertes der Nordbayerischen Brass Band und der Stadtkapelle Bozen in der Mehrzweckhalle (Eintritt zehn, bzw. fünf Euro) endet. Im Frühjahr 2011 gründete Mathias Wehr mit Unterstützung von Josef Klier die Brass Band Franken. Im Oktober 2012 wurde die Band offiziell zum Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes erklärt und erhielt den Namen "Nordbayerische Brass Band".

Bereits zum dritten Mal in Roth dabei ist die Stadtkapelle Bozen. Bei Blasmusikwettbewerben stand die Kapelle in den letzten Jahren immer wieder auf vorderen Plätzen.

Zum Festgottesdienst am Sonntag, 21. Mai, 10.30 Uhr, im Stadtgarten (bei schlechtem Wetter in der katholischen Kirche Roth) wird sich Bezirkstagspräsident Bartsch erneut an die Gäste wenden; um 14 Uhr startet ein Sternmarsch zum Marktplatz, der in einen großen Gemeinschaftschor mündet.

Karten zu den Konzerten gibt es im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Genniges und Feuerlein in Roth, bei Lotto-Bergmann in Eckersmühlen sowie an der Konzertkasse.