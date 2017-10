Roth: Kreditkarte gestohlen und damit bezahlt

ROTH - Ein Dieb hat in einem Rother Supermarkt einen Geldbeutel gestohlen und die erbeutete Kreditkarte später für einen teuren Einkauf benutzt.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Eine Frau hatte am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr in einem Supermarkt in der Allersberger Straße in Roth ihren Geldbeutel für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lassen.

Ein bislang unbekannter Dieb nutzte die Gelegenheit und nahm die Börse aus dem Wagen. Obendrein verwendete er später auch noch die Kreditkarte der Geschädigten. Als ob der Schaden durch den entwendeten Geldbeutel nicht schon genug wäre, fehlen jetzt auch noch 1.500 Euro vom Konto.

Die Polizei in Roth bittet um Hinweise unter Telefon 09171/9744-0.

