Roth: Lisa Fitz als Putzfrau Hilde und Geheimnikowa

ROTH - Der Abend beginnt mit einem Geburtstagsständchen, das Monika Ammerer-Düll, Leiterin der Kulturfabrik, und der Rother Bürgermeister Ralph Edelhäußer mit Unterstützung des Publikums in der Rother Kulturfabrik singen. Es gilt der Kabarettistin Lisa Fitz, die am Freitag 65 Jahre alt geworden ist und am Samstag den 12. Rother Kabarettherbst eröffnet. Ein anderer Geburtstag wird am 19. Mai 2017 gefeiert, denn dann wird die „KuFa“ 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass kündigt Monika Ammerer-Düll für die kommenden Monate weitere bekannte Künstler an.

Eine von Lisa Fitz‘ Paraderollen ist die Putzfrau Hilde Eberl. Sie wettert über jeden und alles, zum Beispiel über die Internetbesteller, die dann alles wieder zurückschicken. Foto: Foto: Manfred Klier



„Weltmeisterinnen – Gewonnen wird im Kopf“ ist das Programm von Lisa Fitz überschrieben, die an diesem Abend gleich in vier verschiedene Rollen schlüpft. In Kleiderschürze und mit Besen in der Hand betritt sie als Putzfrau Hilde Eberl die Bühne. Wie alle ihrer drei folgenden Protagonistinnen kann sie über alles herziehen und weiß, wie man die Welt verbessern könnte. Weltmeisterinnen eben. Zunächst aber schimpft sie mal deftig auf Oberbayerisch. Sie schimpft auf die Internetbesteller mit ihren Rücksendungen, die langsame Bahn und über die angeblich 20 Millionen Verkehrsschilder in Deutschland. Man habe bei einem Feldversuch alle Schilder abgebaut, mit der Folge, dass 60 Prozent weniger Unfälle passiert sind.

Die Maut im Ausland ist für ihren Mann Leo ein ständiges Ärgernis, der die Gebühren in Biermaßen umrechnet. Doch Maut, so töne es aus dem Verkehrsministerium, schade bei uns der Konjunktur. Dass auch die Kanzlerin ihr Fett abbekommt, gehört in Kabarettkreisen zum Programm. Wissen um die Macht im Staat ist für Fitz nicht Macht, sondern Ohnmacht. Ihre Erkenntnis: „Du kannst bleed sein, wia’st mogst, es gibt immer noch einen Bleedern!“ Versöhnlich stimmt sie dann ein Loblied an: „Der deutsche Polizist, ein Mensch wie du und ich.“ Das scheint nach draußen gedrungen zu sein, denn in der Pause gratulieren ihr eine junge Polizistin und ihr Kollege zum Geburtstag.

Jetzt ist Inge von Stein an der Reihe. Sie ist Journalistin und Feministin zugleich. Feuerrote Haare, Lederjacke und Highheels kennzeichnen ihr Outfit. „Kritiker sind wie Eunuchen, stellt sie fest. Sie wissen, wie es geht, können es aber nicht machen.“

Das Bonsai-Englisch mancher Politiker ist ihr ein Dorn im Auge, ebenso der häufige Handy-Gebrauch. Bei „MacDoof“ würden sich Jugendliche am Tisch gegenseitig SMS-Nachrichten schicken: „Schmeckt’s?“ Der Fernseher könne mithören und das Handy in der Tasche sei ebenfalls ein Spion, der unser Verhalten genau registriert.

Viele ihrer Journalisten-Kollegen würden einfach abschreiben, ohne genau zu recherchieren. Außerdem würden wir auf jeden Sch… hereinfallen und seien zu Laborratten mit Geldbeutel verkommen. Zu diesen düsteren Gedanken passt der Blues „Yesterday is here“. Aber dann fordert „die Frau in Leder“ dazu auf, dominanter zu werden. Jetzt kommt sie voll in Fahrt, denn zu Hause ist sie bereits die Domina.

Vollends dreht sie aber nach der Pause auf. Während bisher Lachen und Beifall manchmal etwas zögerlich gekommen sind, ändert sich das schlagartig, als Geheimagentin Olga Geheimnikowa in urkomischer Miniuniform und Pelzmütze ihre Geo-Strategie verkündet. Die beginne bereits damit, dass man die Gartenzwerge so aufstellt, dass es den Nachbarn ärgert.

Viel folgenreicher, so klärt Geheimnikowa auf, spiele sich Geo-Strategie im Weltgeschehen ab, vor allem zwischen den Weltmächten USA und Russland. Anhand einer Weltkarte erklärt sie mit russischem Akzent die politischen Strategien, bei denen es um Macht und Öl geht. Seit 1796 habe es für die USA kein Jahr ohne Konflikte oder Kriege gegeben. Und wenn es keinen gegeben hätte, so Geheimnikowa, dann sei eben einer gemacht worden.

In Russland sei der Wodka ein großes Problem: „Na sdorowje!“ Und erst der russische Humor: „Wenn der Russe fällt vom Traktor, ist in der Nähe der Reaktor.“ Demokratie sei so etwas, wie wenn vier Füchse und ein Hase darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Dazu passt das melancholische Lied von den schwarzen Augen: „Otschi tschornyje.“ Einmal mehr beweist Lisa Fitz ihr gesangliches und musikalisches Talent.

Ein Zwiefacher kündigt Gerda Wimmer an, ihres Zeichens CSU-Abgeordnete. Gerade kommt sie in ihrer Tracht vom Treffen der Frauenunion. „Wir von der CSU“, verkündet sie, „sind wie unsere Kopfbedeckung: aus festem Filz!“ Zum Thema Emanzipation hinsichtlich islamischer Mitbewohner fordert sie, dass der Mann verschleiert zwei Schritte hinter der Frau gehen solle. Sprachlich würde man sich mit Niederbayerisch etwas schwer tun. Aber die CSU-Frauen haben bereits eine Trachtenburka entworfen, aus weiß-blauem Rautenmuster und mit der Aufschrift: „Hopfen und Malz, Allah erhalt’s!“ Der bayerische Defiliermarsch beendet die mit viel Beifall aufgenommene Darbietung.

Schließlich kommt sie als Lisa Fitz auf die Bühne und erzählt von sich. In ihrer Jugend hatte sie einmal für Che Guevara geschwärmt, dann für Fidel Castro. Natürlich hätte der bei einer Heirat ihren Namen annehmen müssen: Fidel Fitz. Mit Konstantin Wecker hatte sie das Lied „Nacht werd’s“ geschrieben, in dem ihre klangvolle Stimme und ihr gekonntes Gitarrenspiel ausgezeichnet mit dem nachdenklichen Text harmonieren. Noch eine Zugabe fordert das begeisterte Publikum. Noch einmal trumpft das Energiebündel auf, dem man seine 65 Jahre nicht anmerkt. Schauspielerisch und stimmlich überzeugend beendet Lisa Fitz mit der urkomischen Ballade vom Kamel in der Wüste den sehens- und hörenswerten Abend.

