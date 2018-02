Roth: Löschversuch setzt Küche in Brand

Angebranntes Kochgut sollte wohl mit Wasser gelöscht werden — Wohnhaus evakuiert - vor 7 Stunden

ROTH — Angebranntes Kochgut sowie ein missglückter Löschversuch verursachten am Faschingsdienstag in einem Mehrfamilienhaus "Zum Wiesengrund" in Roth einen Küchenbrand. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung und Verbrennungen an den Händen in die Kreisklinik gebracht.

Die Feuerwehr Roth konnte den Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus rasch unter Kontrolle bringen. © Foto: Giurdanella



Die Feuerwehr Roth konnte den Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus rasch unter Kontrolle bringen. Foto: Foto: Giurdanella



Die Polizei geht von einem Fettbrand aus. Wird — wie es in diesem Fall versucht wurde — das angebrannte Kochgut mit Wasser gelöscht, verdampft diese Flüssigkeit explosionsartig und reißt brennende Fett-Tröpfchen in einer Stichflamme nach oben. In der Wohnung im Obergeschoss befand sich beim Ausbruch des Brandes eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind. Ihr Lebensgefährte war zu diesem Zeitpunkt im Keller des Mehrfamilienhauses.

Noch bevor die Feuerwehr Roth anrückte, wurden die Mitbewohner gewarnt, die wiederum rasch das Freie aufsuchten.

Mit schwerem Atemschutz rückten Feuerwehrleute an und konnten innerhalb kürzester Zeit den Brand löschen. Die in der Wohnung lebende Frau wurde vom BRK in die Kreisklinik gebracht. Ansonsten wurde niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit jedoch unbewohnbar.

Nachdem das Treppenhaus und die anderen Wohnungen rauchfrei gemacht wurden, konnten die Mitbewohner wieder in ihre Räume zurückkehren.

dg