Roth: Mercedes-Van gestohlen

Die Kennzeichen dazu gab es gleich um die Ecke - vor 45 Minuten

ROTH - In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurde ein Mercedes Viano sowie zwei Kennzeichen aus einem Gewerbegebiet in Roth entwendet. Der blaue Transporter war auf dem Gelände eines Autohauses in der Kupferschmiedstraße abgestellt.

Die Polizei grenzt den Zeitpunkt des Diebstahles auf 0 bis 3 Uhr ein. Der Van war nicht zugelassen und hat einen Zeitwert von etwa 28 000 Euro. Abmontiert wurden außerdem die beiden Kennzeichen (RH-FK 58), die zu einem in der Kupferschmiedstraße geparkten Fahrzeug gehören.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Schwabach gehen davon aus, dass die Täter die Kennzeichen gestohlen haben, um sie zumindest kurzzeitig an dem gestohlenen Mercedes Viano anzubringen.

Hinweise zum Täter oder zum weiteren Verbleib des Fahrzeugs sowie der Kennzeichen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (09 11) 21 12-33 33 entgegen.

