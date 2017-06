Roth: Mittelschüler schreiben Quali-Prüfungen

ROTH - Der Prüfungsmarathon an den Schulen geht weiter. Nach Abitur bei den Gymnasiasten und der Mittleren Reife bei den Realschülern schreiben nun die Mittelschüler ihre Quali-Abschlussprüfung.

90 Mittelschüler der Anton-Seitz-Schule Roth haben am Mittwoch ihren Quali in Deutsch in der Turnhalle der Mittelschule geschrieben. © Benjamin Huck



Bereits vor den Pfingstferien waren Projektarbeiten an der Reihe, die die Mittelschüler in Gruppen- und Einzelleistung erledigen mussten. Ein Werkstück erstellen, ein Buffet gestalten oder einen Geschäftsbrief am Computer anlegen lauteten die Aufgaben für die Schüler, erläutert Werner Reindl, Konrektor der Rother Anton-Seitz-Schule.

Duden ja, Handy nein: die Lehrer kontrollierten, dass kein Schüler spickt. © Benjamin Huck



Am Mittwoch und Donnerstag schreiben alle Mittelschüler ihrer Deutsch- und Matheprüfung, die für alle 98 Mittelschüler in Roth Pflicht sind. Zudem konnten die Schüler zwischen Englisch, PCB (Physik, Chemie, Biologie) und GSE (Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde) wählen. Die Englischprüfung fand bereits am Dienstag statt, die beiden anderen Fächer werden am Freitag geprüft.

Am 4. Juli erhalten die Prüflinge ihre Noten. Den Quali besteht, wer einen Notendurchschnitt von 3,0 oder besser nachweisen kann, wobei neben den Prüfungsleistungen auch die Noten des gesamten Schuljahres zählen. Sollte es im ersten Anlauf nicht klappen, können die Schüler eine mündliche Nachprüfung in Deutsch und Mathe absolvieren.

Auch Externe von anderen Schulen oder Erwachsene können den Quali jederzeit nachholen, für sie zählen dann nur die Prüfungsleistungen. Am 20. Juli findet dann in Roth für alle die Abschlussfeier statt. Dort erhalten auch die Schüler der 10. Klasse, die bereits in der vergangenen Woche ihre Mittlere-Reife-Prüfung geschrieben haben, ihre Zeugnisse.