Roth: Niedrige Erzeugerpreise setzen Bauern zu

Landwirtschaftsdirektor Werner Wolf: „Wir brauchen wieder kostendeckende Preise“ - vor 57 Minuten

LANDKREIS ROTH/SCHWABACH - Die niedrigen landwirtschaftlichen Erzeugerpreise führten 2016 viele Betriebe in eine schwierige wirtschaftliche Situation.

Manchmal leg selbst eine Hoheit bei der Hopfenernte Hand an: Die Spalter Bierkönigin steht für ein gutes Endprodukt, das aus dem hochwertigen Spalter Hopfen gebraut wird. Dessen Qualität wird weltweit geschätzt. © Foto: RHV-Archiv/Leykamm



Manchmal leg selbst eine Hoheit bei der Hopfenernte Hand an: Die Spalter Bierkönigin steht für ein gutes Endprodukt, das aus dem hochwertigen Spalter Hopfen gebraut wird. Dessen Qualität wird weltweit geschätzt. Foto: Foto: RHV-Archiv/Leykamm



„Wir brauchen vor allem wieder kostendeckende Preise, um die Zukunft unserer Landwirtschaft absichern zu können“, so der leitende Landwirtschaftsdirektor Werner Wolf vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Roth und der Stadt Schwabach verringerte sich in diesem Jahr um 13 auf 1310. Davon werden bereits 861, das sind 66 Prozent, im Nebenerwerb bewirtschaftet. Das Einkommen aus der landwirtschaftlichen Erzeugung reicht alleine zur Existenzsicherung nicht mehr aus. Immer öfter kommt es zu Liquiditätsengpässen, zum Fremdkapitalanstieg und zu Arbeitsüberlastungen.

Unterschiedlich verlief die Bilanz bei der Witterung. Einem frostarmen Winter folgte ein nasses und mildes Frühjahr. Die Futterbaubetriebe hofften nach dem Trockenjahr 2015 auf einen ertragreichen und hochwertigen ersten Schnitt beim Grünland. Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht und auch die Folgeschnitte konnten sich sehen lassen.

Insgesamt war die Niederschlagsverteilung in diesem Jahr für die Entwicklung vieler Kulturen positiv. Die große Hitzewelle ab Mitte August bis in den September hinein verhinderte vor allem beim Mais, Hopfen und den Kartoffeln noch bessere Erträge und führte teilweise zu Lücken in den ausgesäten Rapsbeständen.

Insgesamt fiel die Ernte im Gegensatz zu den Erzeugerpreisen zufriedenstellend aus. Die Getreidepreise bewegten sich auf niedrigem Niveau zwischen 10 und 14 Euro für 100 Kilogramm Futter- und Qualitätsware. Die Milchpreise sanken auf bis zu 22 Cent pro Kilogramm Milch. Erst seit Beginn des Herbstes ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Für die Landwirte in unserer Region eine sehr schwierige wirtschaftliche Phase, die noch nicht überstanden ist.

Die 55 Hopfenpflanzer im Anbaugebiet Spalt freuten sich in diesem Jahr über eine gute Ernte. Auf 376 Hektar konnten 14 600 Zentner geerntet werden. Im Vergleich zu dem katastrophalen Jahr 2015 bedeutet dies fast eine Verdopplung. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage und der niedrigen Lagerbestände konnten zudem steigende Hopfenpreise verzeichnet werden. Bei der Deutschen Hopfenausstellung gingen bei den Aromasorten die drei Spitzenplätze ausnahmslos in das Spalter Anbaugebiet.

„Wir sind die deutschen Hopfenchampions 2016“, freuten sich der Vorsitzende Georg Zeiner und Direktor Werner Wolf. „Das unterstreicht erneut, dass bei uns nachhaltig Spitzenhopfen für die besten Biere der Welt erzeugt werden.“

Bio-Anbau fördern

Der Landkreis Roth ist auch Teil einer von zwölf Öko-Modellregionen in Bayern. Inzwischen wirtschaften auf 1257 Hektar landwirtschaftlicher Fläche 46 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus. Im gesamten Landkreis Roth und der Stadt Schwabach werden von allen landwirtschaftlichen Betrieben 2153 Hektar Grünland im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes (Kulap) extensiv bewirtschaftet. Sie verzichten dabei auf den Einsatz von Mineraldünger, chemischen Pflanzenschutz und tragen zum Erhalt artenreicher Grünlandbestände bei.

5743 Hektar Ackerland werden ebenfalls nach einer Maßnahme im Kulap bewirtschaftet. Zudem werden 1231 Hektar als ökologische Vorrangflächen zur Erfüllung der Greening-Maßnahmen eingebracht. Weiterhin führt der verstärkte Zwischenfruchtanbau sowie der vermehrte Anbau von Leguminosen zu einer Bereicherung der Flora und Fauna. „Diese Maßnahmen bedeuten einen großen Beitrag unserer Landwirtschaft zur Aufrechterhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft“, so Behördenleiter Werner Wolf.

In Zeiten niedriger Milch-, Fleisch- und Getreidepreise seien die Direktzahlungen und Förderprogramme ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Existenz unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Ohne diese finanzielle Unterstützung würde sich der Strukturwandel mit seinen negativen Folgen dramatisch beschleunigen.

Schäden an der Kiefer

Im Jahr 2016 zeigten sich bei der mit 54 Prozent häufigsten Baumart Kiefer gravierende Schäden, so Forstbereichsleiter Dr. Christian Kölling. Diese sind mit auf die im Vorjahr 2015 herrschende außergewöhnliche Hitze und Dürre zurückzuführen. Auch bei der Fichte (13 Prozent) gab es erneut stellenweise starken Befall mit Borkenkäferarten. Diese Schadereignisse unterstreichen die Notwendigkeit des Waldumbaus hin zu weniger wärmeempfindlichen Baumarten. Damit die 78 000 Hektar Wald im Dienstgebiet des Amtes dem Klimawandel trotzen können, müssen sie angepasster und vielfältiger werden. Nicht eine risikoträchtige Baumart allein soll als Monokultur den Wald aufbauen, sondern möglichst eine Handvoll verschiedener möglichst gut an den Wandel angepasster Baumarten.

Das Amt empfiehlt Waldbesitzern, die Zukunftsfähigkeit ihres Waldes durch das Beratungspersonal der Forstreviere überprüfen zu lassen und ihren Wald dann umzubauen, wenn die bisherige Bestockung eine schlechte Prognose im Klimawandel hat.

Zusammen mit ihren Partnern, den Forstbetriebsgemeinschaften und Forstunternehmern, bietet die Forstverwaltung Antworten und Lösungen für alle mit dem Waldbesitz zusammenhängenden Fragen und Problemen an. Die Lösungen werden in Einzel- und Sammelberatungen zusammen mit den Waldbesitzern entwickelt, von den Partnern oder den Waldbesitzern selbst ausgeführt und bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch finanziell gefördert.

rhv

Mail an die Redaktion