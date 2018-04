Roth: Premiere für Motorradpfarrer Hellfritsch

Militärpfarrer Hellfritsch leitete erstmals Motorradgottesdienst auf dem Marktplatz der Kreisstadt - vor 54 Minuten

ROTH - Gestern gab es eine Premiere auf dem Marktplatz in Roth. Erstmals leitete Militärpfarrer Thomas Hellfritsch leitete den dortigen Motorradgottesdient.

Beim Totengedenken heulten zunächst alle Motoren auf, die anschließend nach und nach verstummten — zuletzt die BMW 1600 GTL von Militärpfarrer Thomas Hellfritsch (Mitte). © Foto: Gsänger



Seit Juli 2014 ist Hellfritsch Leiter des Evangelischen Militärpfarramtes Roth. Dort ist er für die Seelsorge an den Standorten Greding, Oberstimm und Roth verantwortlich. Ehe er Pfarrer wurde, lernte er Landmaschinenschlosser. Während seines Grundwehrdienstes als Panzerfahrer in Hammelburg begeisterte sich Hellfritsch auf einer Rüstzeit der Militärseelsorge für die Missionsarbeit im Pazifik. Er legte sein Abitur ab, studierte Theologie – unter anderem für ein Studienjahr in Papua-Neuguinea – , wurde Vikar und später Gemeindepfarrer. Zusammen mit seiner Frau Verena Fries, heute Pfarrerin in Hilpoltstein, baute er in Papua-Neuguinea ein Süßkartoffel-Farmprojekt auf.

In seiner Predigt zum Motorradgottesdienst in Roth beschäftigte er sich mit der reinen "Freude am Leben" und sprach von Momenten, in denen das Leben "lebens-wert ist". Er lud die anwesenden Motorradfahrer ein, "vielleicht schon bei der nächsten Tour mit offenen Augen unterwegs sein, die Gedanken zulassen, die einem beim Fahren durch den Kopf gehen, an einer Kapelle, einer Kirche mal anzuhalten vielleicht eine Kerze anzuzünden und einfach nur "Ich-selbst-sein". Wo komme ich her, wo gehe ich hin — und wie lebe ich? Das seien Momente, die verändern, im Denken und im Handeln, das seien dann auch die Momente, "die tief ins Herzen gehen, die uns alles um uns herum nochmal ganz anders ansehen lassen".

Anschließend wünschte Hellfritsch eine gute, behütete, nachdenkliche Saison, viele gute Gedanken und Gottes Geleit überall da, wo wir hinfahren". Musikalische wurde der Gottesdienst vom Wilson-Gospel-Choir umrahmt, der unter der Leitung von Jimmy Brooks-Potratz steht.

