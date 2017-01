Roth: Rabiate Ladendiebin

40-Jährige schlug in Drogeriemarkt in Roth um sich - 19.01.2017 17:10 Uhr

ROTH - Am Mittwochnachmittag wurde eine 40-Jährige in einem Drogeriemarkt beobachtet, wie sie Kosmetikartikel für fast 150 Euro in Kleidung und Handtasche verschwinden ließ.

Nachdem sie die Kasse passiert hatte und die Artikel nicht bezahlt hatte, wurde sie vom Personal angehalten und ins Büro gebeten. Allerdings war die Frau damit überhaupt nicht einverstanden und versuchte mehrmals, sich loszureißen. Obwohl sie wild um sich schlug, konnte sie schließlich überwältigt und der Polizei übergeben werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen die gewalttätige Kundin ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls auf den Weg gebracht. Ein Ermittlungsrichter wird darüber entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft muss oder auf freien Fuß kommt.