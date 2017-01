Roth: Rutschpartie auf eisglatten Straßen

ROTH - Etliche Tausend Euro Blechschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten – Das ist die Bilanz von fünf Glatteis-Unfällen, zu denen die Polizei am Montagabend gerufen wurde.

Im Rothgrund rutschte eine Frau mit ihrem Pkw gegen ein Brückengeländer. Zwei anderen Autos wurde das Gefälle an der Oberen Mühle zum Verhängnis. Sie krachten gegen die Mauer des Fabrikmuseums und beschädigten dabei auch noch ein Verkehrszeichen und einen Hydranten. Auf dem Weg von Untersteinbach an der Haide zur Kreisstraße nach Georgensgmünd schlitterte eine Fahrerin mit ihrem Pkw auf der glatten Straße in den Graben. Auf der Staatsstraße nach Allersberg hatte sich außerdem ein Auto gedreht und war gegen ein Verkehrszeichen gerutscht.

Im gesamten Dienstbereich herrschten vorübergehend äußerst schwer einzuschätzende Straßenverhältnisse. Teils waren die Straßenbeläge griffig und problemlos befahrbar, teils waren sie extrem vereist, so dass es sogar schwierig war, sich zu Fuß einigermaßen sicher fortzubewegen.

