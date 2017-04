Roth: Schatten über der Nacht der Ausbildung

Unternehmerfabrik gibt Organisation ab und wollte Stadt Roth einbinden - vor 54 Minuten

ROTH - Die Nacht der Ausbildung findet auch in diesem Jahr statt – aber nicht wie bisher unter der Ägide der Unternehmerfabrik.

2016 stand die Unternehmerfabrik noch Pate für die Nacht der Ausbildung. © Foto: RHV-Archiv/Detlef Gsänger



2016 stand die Unternehmerfabrik noch Pate für die Nacht der Ausbildung. Foto: Foto: RHV-Archiv/Detlef Gsänger



Auf eine Anfrage von SPD-Stadtrat Sven Ehrhardt bestätigte der Rother Bürgermeister Ralph Edelhäußer, dass die Stadt heuer nicht einsteigt. Dem Vorschlag, dass die Stadt zumindest eine kleinformatige Veranstaltung, zum Beispiel eine Ausbildungsmesse anbiete, erteilte Edelhäußer für 2017 eine Absage — dafür habe die Stadt die Ressourcen nicht. Aber man wünsche sich, dass künftig wieder eine derartige Veranstaltung stattfinde. "Denn der Kampf ums Kind nimmt zu."

Ausgehend von einer Idee des Arbeitskreises SchuleWirtschaft hat die Unternehmerfabrik Roth die Nacht der Ausbildung bisher drei Mal federführend organisiert, 20 Betriebe präsentierten sich jungen Leuten und ihren Eltern an einem Freitag vom frühen Abend bis in die Nacht mit unterhaltsamen Aktionen als interessante Ausbildungsstätten. Jedes Mal wurden die Organisatoren mit viel Lob und großer Resonanz belohnt. Die Nacht habe sich, so hat Karl Scheuerlein, der Geschäftsführer der Unternehmerfabrik, stolz bilanziert, "zur überregional bekannten Berufsinformationsveranstaltung mit Eventcharakter entwickelt".

Doch nach der dritten Auflage will die Unternehmerfabrik das gut eingespielte Format an einen anderen Veranstalter abgeben, denn man müsse sich auch stadtübergreifenden Projekten zuwenden. "Wir sind für den ganzen Landkreis da, nicht nur für die Stadt Roth", begründete Karl Scheuerlein den Ausstieg.

Diesen habe man aber keinesfalls plötzlich übers Knie gebrochen, sondern lange vorbereitet und der Stadt Roth bereits vor über einem Jahr ein Nachfolge-Angebot unterbreitet. Scheuerlein: "2017 wollten wir die "Nacht" noch gemeinsam veranstalten, dabei hätte die Stadt in die Vorarbeiten noch reinschnuppern können, erst danach hätten wir die Organisation an sie abgegeben." Doch die Kommune habe lange Zeit gar nichts von sich hören lassen.

Das jedoch will Stefan Krick, der Leiter des Hauptamtes bei der Rother Stadtverwaltung, so nicht stehen lassen. Als die Unternehmerfabrik 2016 erstmals vom "Schnuppern" gesprochen habe, seien die Vorbereitungen für die Nacht schon zu weit gediehen. Krick: "Wir haben immer klar kommuniziert, dass wir das nicht aus dem Ärmel schütteln können und dafür eine längere Anlaufzeit brauchen." Und dann habe die Stadt "lange nichts mehr gehört". Erst Anfang 2017 sei offiziell mitgeteilt worden, dass die Unternehmerfabrik und der Arbeitskreis SchuleWirtschaft die Aktion nicht mehr stemmen würden. Gespräche habe es auch mit dem neuen Verein Kreis Metropole Roth gegeben, aber auch der habe zumindest für heuer abgewunken, weiß Krick.

Laut Karl Scheuerlein dagegen hätten "irgendwann die großen Unternehmen gedrängt, dass auf jeden Fall eine Veranstaltung zustandekommen muss. Also sei die Ausbildungsnacht nun unter dem Dach der Nürnberger Agentur "entidia — die Projektgefährten" für den 23. Juni 2017 fest eingeplant.

Scheuerlein hofft, dass sich die Stadt für das darauffolgende Jahr zur Organisation bereit erklärt. Denn: In Hilpoltstein oder Georgensgmünd laufen die Ausbildungsmessen und Lehrstellenbörsen auch wunderbar. Außerdem gelte, was er bereits vor einem Jahr formuliert habe: "Für eine reibungslose Übergabe stehen wir selbstverständlich zur Verfügung."

Carola Scherbel