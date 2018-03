Roth, Schwabach, Wendelstein: Einbrecher kamen am Abend

Täter schlugen in der Nacht zu Sonntag zu Dreimal ohne Erfolg - vor 36 Minuten

LANDKREIS ROTH - In der Nacht zum Sonntag wurden erneut mehrere Einfamilienhäuser in Roth, Schwabach und Wendelstein Ziele von Einbrechern. Die Kriminalpolizei bittet wie bei allen Fällen, die sich in jüngster Zeit häufen, um Zeugenhinweise.

Dreimal scheiterten die Einbrecher bereits an der Haustür.



Gegen 20.30 Uhr machten sich bislang Unbekannte an einer Tür eines Anwesens in Wendelstein in der Lohstraße zu schaffen.

Eine Bewohnerin des Hauses überraschte die Einbrecher offensichtlich. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf zirka 1000 Euro.

An der Tür gescheitert

Ebenfalls in der Nacht auf Palmsonntag wollte jemand zwischen 19 und vier Uhr in ein Einfamilienhaus in der Untersteinbacher Straße in Roth eindringen.

Auch in diesem Fall blieb der Einbrecher erfolglos. Er scheiterte an der gut gesicherten Tür, die dadurch massiven Schaden erlitt. Die Polizei schätzt diesen ebenfalls auf rund 1000 Euro.

In derselben Nacht, zwischen 20 Uhr und neun Uhr war ein Einfamilienhaus in Schwabach am Ostring ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter versuchten auch in diesem Fall sich Zutritt über eine Tür zu verschaffen, was nicht gelang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

In allen drei Fällen führte der Kriminaldauerdienst die Spurensicherung vor Ort durch. Ob es sich bei allen Taten um den oder die gleichen Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

