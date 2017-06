Roth und Hilpoltstein Hand in Hand

Bau des seit Langem geplanten Radweges entlang der Staatsstraße zwischen der Burg- und der Markgrafenstadt geht voran - 09.06.2017 17:14 Uhr

ROTH/HILPOLTSTEIN - Gefährlich für die einen, oft nervig für die anderen – ein gutes Miteinander von Autofahrern und Radlern hat es auf der viel befahrenen Staatsstraße zwischen Hilpoltstein und Eckersmühlen noch nie gegeben. Das ändert sich. In diesen Tagen begannen die Arbeiten für den Bau des Radweges zwischen der Burgstadt und dem größten Rother Ortsteil.

Kein Platz für Radfahrer. Das gilt – noch – für die Staatsstraße zwischen Eckersmühlen und Hilpoltstein. In diesen Tagen haben die Arbeiten für den Radwegbau begonnen. Ende des Jahres soll die Trasse fertig sein. © Foto: Weinig



Für dieses Vorhaben, das sowohl in Roth als auch in Hilpoltstein schon lange auf der Wunschliste in punkto "Radwegeplanung" steht, arbeiten beide Kommunen Hand in Hand. Und springen für den Staat gewissermaßen in die Bresche.

Denn eigentlich wäre dieser für den Radwegbau entlang dieses Staatsstraßen-Stücks verantwortlich. "Aber dann hätten wir wahrscheinlich noch einige Jahre warten müssen", so Bernhard Kößler vom Hilpoltsteiner Tiefbauamt. München sieht zwar durchaus, dass ein Radweg an dieser Stelle Sinn macht; hätte aber die dafür nötigen Gelder nicht in absehbarer Zeit locker machen können.

So lange aber wollten die beiden Kommunen nicht warten. Also haben die Stadträte von Hilpoltstein und Roth schon vor Monaten unisono dafür gestimmt, die Sonderbaulast zu übernehmen. Dahinter steht ein Förderprogramm des Landes, das es Kommunen ermöglicht, Projekte, die eigentlich Sache des Freistaats sind, selbst in die Hand zu nehmen. Dazu übernimmt die Kommune Planung und Finanzierung – mit attraktiven Fördergeldsätzen (rund 70 Prozent) von Seiten des Staates.

Im konkreten Fall hat die Stadt Hilpoltstein, auf deren Gebiet der Großteil des künftigen, rund drei Kilometer langen Radwegs liegt, die Federführung übernommen.

Bereits vor zwei Jahren hatte hier der Stadtrat für dieses Vorgehen grünes Licht gegeben. Der Baubeginn verzögerte sich, nachdem in Absprache mit den Anliegern die innerörtliche Radwegeplanung nochmals erweitert wurde; demnach wird der Radweg innerorts neben der Rother Straße ab der Albrecht-Dürer-Straße gebaut, am neuen Baugebiet vorbeigeführt und dann weiter parallel zur Staatsstraße, um den Parkplatz herum bis nach Eckersmühlen.

Die Gesamtkosten sind mit 1,14 Millionen Euro kalkuliert, die sich Roth und Hilpoltstein aufteilen; die Burgstadt wird dabei den Löwenanteil von 740 000 Euro schultern.

Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

cl