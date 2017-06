Roth: Viel zu schnell unterwegs

Polizei erwischte Temposünder bei Kontrolle nahe Untersteinbach - vor 34 Minuten

ROTH - "Schrittgeschwindigkeit" wird es wohl demnächst für zwei Autofahrer heißen, die bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 2 besonders negativ auffielen und die jetzt neben einem Bußgeld und Punkteeintrag in Flensburg auch ein befristetes Fahrverbot erwarten dürfte.

Raser © dpa



Raser Foto: dpa



Die Verkehrspolizei hatte am Freitagvormittag ihre Messgeräte an der unfallträchtigen Engstelle am Ende der vierspurigen Ausbaustrecke nahe Untersteinbach aufgestellt. Die beiden Temposünder brausten mit über 120 an der Kontrollstelle vorbei, wo nur 80 Stundenkilometer zulässig sind.

Abgesehen von diesen beiden Verkehrsrowdys hatten es auch viele der anderen Kraftfahrer sehr eilig. Von rund 2500 Überprüften waren nämlich immerhin gut 100 weitere beanstandungswürdig zu schnell unterwegs, wobei aber für die Masse der Ertappten wegen ihrer nicht ganz so gravierenden Temposünden die Angelegenheit mit dem Bezahlen eines Verwarnungsgeldes wieder erledigt sein dürfte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.