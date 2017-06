Roth: "Walk of Triathlon" mit Spuren der Challenge-Sieger

Bodenplatte aus Corten-Stahl mit Fußabdrücken Lothar Leders, Autogramm und Bestzeit im Stadtbauamt präsentiert - 29.06.2017 16:35 Uhr

ROTH - Eine Woche vor dem nächsten Challenge-Rennen haben Architektin Anne Rumetsch aus Nürnberg und die Stadt Roth Teile des künftigen "Walk of Triathlon" sichtbar gemacht.

Die Fußabdrücke des Triathlon-Idols Lothar Leder. © Fotos: Paul Götz



So schaut das räumliche Logo aus, das im Stadtgebiet installiert wird.



Im Stadtbauamt präsentierten sie den Prototyp einer Bodenplatte aus Corten-Stahl, in den die Fußabdrücke des fünffachen Challenge-Gewinners Lothar Leder, sein Autogramm und seine Bestzeit eingefräst sind, außerdem das Modell eines räumlichen Logos, das an mehreren Orten des Stadtgebietes installiert wird. Zehn Banner mit drei stilisierten Wettkämpfern hängen schon jetzt an städtischen Gebäuden.

Etwa 40 Kilo wiegt Leders Fußabdruck momentan, der in wetterfestem Baustahl verewigt wurde und rostige Patina ansetzen darf. Ob die Platten so dick sein müssen und die Fräsung so tief wie beim Prototyp, ist eine Frage, die noch besprochen wird. Das deutet schon darauf hin, dass die Platte heuer eher wohl nicht mehr verlegt wird.

Außerdem sind Orte des "Walk of Triathlon" noch nicht ausgesucht. Fest steht nur, dass vor der alten TSV-Halle ein Raum-Logo mit drei bis fünf Metern Höhe installiert werden soll. Außerdem will man sich die Fußabdrücke von allen Challenge-Siegern besorgen, was sich zu einem neuen Element bei der montäglichen Siegerehrung entwickeln könnte.

Das Verfahren zur Abnahme der Abdrücke wurde speziell für diesen Zweck ausgetüftelt. Die Athleten müssen möglichst gleichmäßig auf einen Schaum treten, der zur Herstellung orthopädischer Schuhe verwendet wird. Das Relief wird dann abgescannt und die Daten in einer STL-Datei (Stereo-Lithografie) gespeichert, die die Fräse eines Formenbauers steuert.

In diesem Fall war das Autozulieferer Zetterer aus Unterheckenhofen, der den Prototyp in einer Wochenendschicht aus dem Stahl geschält hat. Gesamtherstellungskosten pro Platte: Mit Triathlon-Begeisterung auf etwa 5000 Euro heruntergerechnet.

Omnipräsenz

Wie Bürgermeister Ralph Edelhäußer in den Jahren zurückblätterte, entstand die Idee zum "Walk of Triathlon" 2011 mit dem Hintergedanken, den Ausdauer-Dreikampf ganzjährig im Erscheinungsbild der Stadt präsent zu machen – nicht nur in den zwei Wochen zwischen dem Rothsee-Triathlon und dem Challenge. Das Marathon-Tor im Stadtgarten ist ein bereits verwirklichtes Element, aber man wollte das Thema auch in die Innenstadt holen.

Zieltore im Miniformat wurden ebenso verworfen wie Plexikästen mit Ausstellungsstücken. In die Richtung der jetzigen Lösung deutete ein Vorschlag der SPD, Pflastersteine à la Hollywood (Walk of Fame) zu verlegen. Schließlich wurde ein weltweiter Wettbewerb ausgeschrieben.

Aus den 62 Rückmeldungen nahm die Jury zehn in die engere Wahl, das Konzept von Architektin Anne Rumetsch bekam den ersten Preis und wurde modifiziert auch umgesetzt: Aus den ursprünglichen Schuh- wurden Fußabdrücke.

Das von der Grundidee bis zum Prototyp sechs Jahre ins Land gezogen sind, erklärt Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann damit, dass ihre Behörde das Projekt als freiwillige Nebenbeschäftigung betrieben hat. Rathaus-Chef Edelhäußer: "Das ist schmückendes Beiwerk. Wir haben uns in erster Linie um Kindergärten, Schulen und Straßen zu kümmern."

Eine der nächsten Aufgaben bei der Nebenbeschäftigung wird jetzt sein, sich Gedanken über die Standorte der Platten und Raum-Logos zu machen. Der Stahl am Boden solle einen Bezug zum Ort haben, so Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann, aber auch nicht zur Stolper- oder Rutschfalle werden. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, diese entlang des Marathon-Weges ins Pflaster einzupassen.

Bei den Raumlogos gab Anne Rumetsch zu bedenken, dass diese von den Dimensionen her zum Ort passen müssen und keinesfalls den Charakter des Stadtbildes überdecken sollen. Als ein Standort ist das Vorfeld der TSV-Halle fix, im Portfolio von Anne Rumetsch befinden sich zum Beispiel Vorschläge zur Kulturfabrik und zum Schlossgarten.

PAUL GÖTZ