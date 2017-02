Roth: Wildschwein randaliert in Kfz-Werkstatt

ROTH - Ein Wildschwein stattete am Donnerstag einer Werkstatt einen Besuch ab. Die Mitarbeiter waren darüber jedoch nicht so erfreut. Die Bilanz des Besuchs: ein hoher Sachschaden und aufgeschreckte Mitarbeiter.

Eine Kfz-Werkstatt im Ortsteil Belmbrach hatte am Donnerstagnachmittag außergewöhnlichen Besuch. Ein junges Wildschwein stand plötzlich in den Betriebsräumen der Werkstatt. Das Wildschwein zerstörte eine Glasfüllung am Zugang zum Empfang. Außerdem jagte es einer Mitarbeiterin einen gehörigen Schrecken ein.

Einem der Mitarbeiter gelang es nach einer gewissen Zeit, das Wildschwein in der Toilette einzusperren. Gemeinsam mit Jagdpächtern und Polizisten richteten die Mitarbeiter einen Kanal ein, über den sie die Sau nach draußen führten. Bevor das Wildschwein in den Wald verschwand, machte es aber noch einen Abstecher in den Nachbarsgarten. Nach dem Wildschweinbesuch liegt der Sachschaden im vierstelligen Bereich.

bet

