Roth: Zug prallt an unbeschranktem Übergang auf Auto

Autofahrerin übersieht Regionalbahn - Leicht verletzt - vor 1 Stunde

ROTH - Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend am Bahnübergang in Eckersmühlen mit der Regionalbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Mit der Regionalbahn stieß eine 33-jährige Autofahrerin am Mittwochabend am unbeschranktem Bahnübergang in Eckersmühlen zusammen. © News5/Goppelt



Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem Hyundai im Rother Stadtteil Eckersmühlen auf dem Steinbacher Weg unterwegs. Die 33-Jährige wollte am unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren. Dabei übersah sie allerdings, dass sich die Regionalbahn näherte. Der Zugführer erkannte die Notsituation, stieß Warnpfiffe aus und leitete sofort eine Notbremsung ein.

Doch es war zu spät: Der Zug, den die Rother Gredl nennen, prallte frontal auf das Auto und schleuderte es von den Schienen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Zugführer blieb unverletzt. Ein Fahrgast meldete sich nach Polizeiangaben nach der Kollision und klagte über Schmerzen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.500 Euro, wobei der Zug nur in der Vorderfront beschädigt war, der Pkw erlitt dagegen Totalschaden. Am Unfallort waren ein Notfallmanager der Bahn, Feuerwehr und der Rettungsdienst.

