Rother BBV-Kreisobmann fürchtet um Existenz kleiner Bauernhöfe

Hohe Nitratwerte im Trinkwasser führen zu Reform des Düngegesetzes - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN/ROTH - Derzeit machen in vielen Medien Schlagzeilen die Runde, dass unser Trinkwasser zu viel gesundheitsschädliches Nitrat enthält, weil die Bauern zu viel Gülle auf die Felder und Wiesen ausbringen. Am Donnerstag beschloss deshalb der Bundestag eine Reform des Düngegesetzes, der der Bundesrat Ende März noch zustimmen muss. Eine Klage der EU-Kommission hat den Stein ins Rollen gebracht. Eins vorweg: Die Bürger im Landkreis Roth müssen sich keine Sorgen deswegen machen.

Die Tage, an denen die Landwirte die Gülle mit einem herkömmlichen Fass ausbringen können, scheinen gezählt, wenn die neue Düngeverordnung erlassen wird. Künftig soll, um die Pflanze besser mit Dünger zu versorgen und das Grundwasser dadurch besser zu schützen, nur noch die Schleppschuh-Technik zum Einsatz kommen. © Foto: dpa



Laut Nitratbericht 2016 des Bundesumwelt- und des Landwirtschaftsministeriums sind die Werte fast überall in Deutschland in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Aber an manchen Stellen eben auch gestiegen, vor allem in Norddeutschland. Strengere Verordnungen sollen dem nun Einhalt gebieten. Sollte das Gesetz im März auch vom Bundesrat durchgewunken werden, wird es für die Landwirte ernst.

Was genau kommt, darüber kann Landwirtschaftsdirektor Werner Wolf noch keine konkreten Angaben machen. Verlängerte Sperrfristen in den Wintermonaten sind im Gespräch, in denen keine Gülle und kein Stallmist und Kompost ausgebracht werden dürfen. Außerdem soll der Dünger besser an die Pflanze gebracht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von der bodennahen Ausbringung mit Schleppschuhtechnik. Um Gewässer besser zu schützen, sollen größere Abstände eingehalten werden. Das sind nur einige Details der Reform, die für die Landwirte wohl noch viel komplexer ausfallen wird.

Ganz und gar nicht erfreut über diese geplanten Neuerungen ist beispielsweise der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Thomas Schmidt. "Ich denke, dass einige Bauern wegen der neuen Verordnung ihren Betrieb aufgeben", ist sich Schmidt sicher, weil der Aufwand unverhältnismäßig groß sei. Man brauche dann Güllegruben mit größerem Fassungsvermögen und einen Schleppschuhverteiler. "Das ist eine sehr teure Angelegenheit", meint Thomas Schmidt, die vor allem kleinere Bauern in die Knie zwinge. Außerdem sei so ein "Gülle-trac" mit Schleppschuh dreimal so schwer wie ein herkömmliches Jauchefass und deshalb für die Flurwege und auch für den Boden sehr belastend.

Nur wenige Landwirte könnten sich so ein schweres Gerät leisten. Deshalb gebe es bereits Güllegemeinschaften, die so eine Maschine gemeinsam anschaffen und sich gegenseitig ausleihen, aber dadurch natürlich zeitlich nicht mehr so flexibel seien beim Ausbringen der Gülle. Das sei wohl eine der wenigen Möglichkeiten für die kleineren Bauern, um aus dem Dilemma zu kommen. Andere werden dann wohl ihre Gülle an Biogas-Anlagenbetreiber verkaufen und stattdessen Kunstdünger auf ihren Feldern und Wiesen ausbringen, rechnet Schmidt.

Immer mehr Vorschriften

"Es wird immer von der bäuerlichen Landwirtschaft geredet und dann kommen immer mehr Vorschriften, die diese zunichte macht", schimpft der Kreisobmann. Wer sagt denn, dass die Nitratbelastung des Grundwassers hauptsächlich von der Landwirtschaft ausgeht, fragt er. Was ist mit Kläranlagen, über die das geklärte, aber immer noch mit Nitrat belastete Wasser in Bäche und Flüsse geleitet wird? Und die Stickoxide von den Autos auf den Straßen und in der Luft von der Industrie, die zu Nitrat werden? Vom Streusalz ganz zu schweigen?

Werner Wolf fände es nicht gerechtfertigt, wenn alle Regionen über einen Kamm geschert werden sollen – die teils noch kleinbäuerliche Landwirtschaft in Franken mit den Großbetrieben in Norddeutschland. Aber: "Am wichtigsten ist doch, dass unser Trinkwasser sauber ist", meint er.

Und das ist auch so. Beim Vergleich der Nitratwerte im Trinkwasser in einzelnen Gemeinden des Landkreises gibt es keine Grenzüberschreitungen. Erfreulich: Bei allen Brunnen liegt der Wert unter dem Grenzwert von 50mg/Liter. Unter 10 mg/Liter liegen die Quellen in Hilpoltstein, der Jura-Schwarzach-Thalach Gruppe, in Roth sowie in Laibstadt und Schloßberg. Etwas höhere Werte wurden zuletzt in Georgensgmünd (15mg/l), Spalt (14mg/l) und Liebenstadt (15,8 mg/l) gemessen. Ein Ausreißer nach oben, aber immer noch im Toleranzbereich, ist das Wasserwerk Heideck mit 38,6 mg/l. Von den anderen Landkreisgemeinden liegen uns keine Werte vor, sie können aber in den jeweiligen Rathäusern erfragt werden.

Obwohl die Stadt Heideck auch unter dem Grenzwert liegt, will man dort handeln. Bürgermeister Ralf Beyer erklärt, dass der Brunnen II an der Liebenstädter Straße die schlechtesten Nitrat-Werte aufweise. "Dort sind viele Äcker", meint er. – Also doch Einträge durch Gülle? Die Stadt Heideck wolle aber noch in diesem Jahr mit der Brunnenbohrung im Wald bei Laffenau anfangen, so der Bürgermeister. Ende 2018 könne dann der alte Brunnen aufgelassen werden und der neue ans Netz gehen.

Nitrat belastet Gesundheit

Fakt ist, hohe Mengen an Nitrat im Trinkwasser gefährden die Gesundheit, erklärt der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts Roth, Dr. Georg Lörner. Das Nitrat verhindere im Blut die Sauerstoffaufnahme, was zu einer Leistungsminderung führe. Bei Babys könne es schlimmstenfalls zur Blausucht führen. Das sei aber heutzutage nicht mehr der Fall.

Außerdem könne zu viel Nitrat im Körper zu Durchblutungsstörungen, Behinderungen der Jodaufnahme und schlimmstenfalls zu Krebs führen. Besorgten Müttern von Kleinkindern empfiehlt Lörner, spezielles Wasser zu kaufen und dabei auf den Nitratgehalt zu achten.

ELKE BODENDÖRFER