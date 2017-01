Rother Blondschopf dribbelt sich zum Bundessieg

ROTH - So sehen Sieger aus: blond, blutjung und beinflink. Letzteres Attribut hat dem neunjährigen Julian Ott aus Roth gerade wieder einen Titel eintragen, über den sich viele fußballbegeisterte Jungs seines Alters königlich freuen würden. Denn der Grundschüler ist Deutschlands „Superdribbler“. Und das gleich im Doppelpack.

Julian Ott ist zweifacher Bundessieger des Superdribbler-Wettbewerbes. Auf seine Trophäen ist er mächtig stolz. Den Trubel um seine Person findet der Neunjährige allerdings ein bisschen peinlich. © Foto: Petra Bittner



„Ott, Ott, Fußballgott“!? – Julian verzieht den Mund ein wenig und fasst sich lachend ans strohblonde Köpfchen. Na ja, da hätten die Macher des Nürnberger Radiosenders N1 im Zuge eines Interviews mit ihm wohl etwas übertrieben, meint er und findet den Rummel um seine Person fast ein bisschen „peinlich“. Schließlich hätte er nichts anderes getan als das, was er halt könne: Fußballspielen.

Doch diese Kunst beherrscht er in der Tat. So gut, dass er der Konkurrenz schon 2015 davondribbelte. Zuerst beim Stadtwettbewerb in Roth, dann beim Regionalentscheid in Stuttgart und schließlich beim Bundesfinale in Frankfurt. Danach stand fest: Deutschland brauchte seinen „Superdribbler“ nicht länger suchen, denn unter den F-Junioren war er gefunden: Julian Ott. 2015, wie gesagt.

Training nicht nötig

Im Jahr darauf flatterte den Otts dann erneut eine Einladung für den deutschlandweiten Dribbling-Contest ins Haus. Und weil Julian sein Talent 2015 bereits als Bundessieger ausreichend unter Beweis gestellt hatte, durfte er direkt zum Bundesfinale reisen, das diesmal im Europapark Rust stattfand.

Trainiert? „Hab’ ich eigentlich nicht“, gibt der Steppke ohne Umschweife zu. Doch Training hin oder her – auch hier zeigte Julian seinen zwölf Kontrahenten aus den E-Jugenden anderer Bundesländer, was echtes Dribbling bedeutet. 6,369 Sekunden brauchte er gerade mal für die 7,8 Meter lange Strecke. Hin und zurück. Damit nahm er auch 2016 den „Superdribbler“-Pokal in seiner Altersklasse mit nach Hause.

Eine kurze Sprintstrecke, eine Wende und fünf Pylonen, die umdribbelt werden müssen — bei diesem Wettbewerb sind Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ballsicherheit gefragt.

Diese sportliche Leistung absolvierten in 2015 mehr als 10 000 Teilnehmer — dabei reichte das Altersspektrum von Mädels und Jungs der G-Jugend (Jahrgang 2009 und jünger) bis hin zu den erwachsenen Fußballerinnen und Fußballern. Den Weltrekord hält übrigens der argentinische Nationalspieler Lionel Messi mit 5,125 Sekunden – und das seit fünf Jahren!

Dem gilt es freilich nachzueifern. Wenn Julian Ott auf dem besten Weg dazu ist, dann wundert es Wolfgang Wunder und Jörg Waitz, seine ehemaligen Trainer der TSG Roth, eigentlich nicht. Denn dass der Knabe kicken kann, war schon länger aufgefallen. Bereits als jährlicher Torschützenkönig — obwohl er eigentlich in der Abwehr spielt — stach der aktive Pennäler, der dem Ballsport frönt seit er vier ist, ins Auge.

Talent liegt in der Familie

Nach einem Sichtungstraining beim 1. FCN im Mai 2015 durfte der Rother schließlich einmal pro Woche in Nürnberg trainieren. Im Juli des vergangenen Jahres holte man ihn dann ins U 10-Team des „Glubb“.

Sportliches Talent scheint Julian und seinem Zwillingsbruder Kilian übrigens im Blut zu liegen. Denn Kilian kickt immerhin beim Stützpunkt Nord des FC Ingolstadt in Hilpoltstein. Nicht nur die Wochenenden stehen bei Familie Ott somit völlig im Zeichen von Freund Fußball.

Wo’s dereinst hingehen soll? Blöde Frage! „Fußballprofi“, erklärt „Superdribbler“ Julian mit aus der Pistole geschossener Überzeugung. Am liebsten für den FCN natürlich . . .

PETRA BITTNER

