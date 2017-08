Rother Bürger-Picknick hilft Bedürftigen

Rother Tafel freut sich über 2500 Euro Spende von der Kreis-Metropole Roth e.V. - vor 1 Stunde

ROTH - Nach dem Erfolg des ersten Bürger-Picknicks der Kreis-Metropole Roth e.V. (KMRH), welches Ende Juli im Rother Stadtgarten stattfand, wurde nun in den Räumlichkeiten der Rother Tafel der erzielte Erlös an die Tafel übergeben.

Eine Delegation, bestehend aus den KMRH-Vorstandsmitgliedern Helmut Lorenz, Lydia Kartmann, Sebastian Köppl und Fritz Volkert erhielt Einblicke in die Tätigkeit der Tafel und wurde von dem Tafel-Vereinsvorsitzenden Robert Gattenlöhner und dem Leiter der Ausgabenstelle, Dieter Uhlendahl, durch die Räumlichkeiten geführt. Etwa 60 Helfer sind für die Tafel tätig und versorgen wöchentlich rund 300 Bedürftige mit etwa vier bis fünf Tonnen Lebensmitteln, die anderenfalls einfach weggeworfen werden würden. Die Besucher zeigten sich erstaunt über die Vielfalt der angebotenen Lebensmittel und das Engagement der Helfer.

Bilderstrecke zum Thema

Brotzeithäppchen, Kuchen und Salate: Im Rother Stadtgarten wurde am Sonntagmittag ordentlich aufgetischt. Das große Bürger-Picknick unter freiem Himmel stand an und so genossen hier Familien, Vereine und Firmen bei herrlichem Wetter ihre mitgebrachten Speißen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Rother Tafel zugute.