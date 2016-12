Rother Christbaumschmuck: Weil’s der Seele gut tut

Riffelmacher: Hier ist „Weihnachten“ das ganze Jahr - vor 11 Stunden

ROTH - Haben Sie mal überlegt, woher der Kerzenhalter auf Ihrem Adventskranz stammt? Oder wie schön doch Kugeln am Christbaum baumeln können, wenn der Aufhänger dazu passt? Kann gut sein, dass Sie dann auch ein Stück Rother Industriegeschichte „made by Riffelmacher & Weinberger“ in Ihrer guten Stube haben. Wir haben das Unternehmen besucht.

Glanz und Glitter — für die Rother Firma „Riffelmacher & Weinberger“ ein Ganzjahresgeschäft. Foto: Claudia Weinig



Weihnachten 2016. Das sind für Walter Enzenhöfer etliche Messebesuche im deutschsprachigen Raum im Winter, die Suche nach Saisonarbeitskräften im Frühsommer, um dann von April bis Oktober buchstäblich am laufenden (Girlanden-)Band zu produzieren. Sonderschichten inklusive.

Weihnachten – das sind Lieferzeiten, Zahlen, das Tüfteln an Maschinenprogrammierungen und die Reparatur der „Oldies“, die noch aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg stammen.

Der 24. Dezember 2016 – das ist für Walter Enzenhöfer, den Ganzjahres-Weihnachts-Profi, dann ein Fest, auf das sich der Betriebsleiter von „Riffelmacher & Weinberger“ freut. Ohne Wenn und Aber. Weit weg von rationalen Bilanzen und Produktionsabläufen, dafür gerne traditionsbewusst und besinnlich. Mit einem Weihnachtsbaum, den er seit vielen Jahren immer vom selben Bauern holt; der „nie perfekt“ gewachsen sein muss; mit Zeit zum Zurückblicken und Zeit zum (kurz) Durchschnaufen.

Denn heute, an Weihnachten, sind die Weichen für das Christfest 2017 schon gestellt. Alles andere „wäre schlecht“, sagt Enzenhöfer, dann wieder ganz zu Hause in seinem beruflichen Metier.

Nur einer überlebte

Seit knapp drei Jahrzehnten ist er derjenige, der „morgens die Türen aufsperrt und abends wieder abschließt“, wie der Eckersmühlener seinen Job kurz umreißt. Im Hintergrund: Willi Riffelmacher, 76 Jahre alt, Chef des Rother Traditionsunternehmens, das als einziges von einst sieben Rother Christbaumschmuck-Firmen überlebt hat.

Nie hätte Enzenhöfer daran gedacht, als er nach der Schule „Werkzeugmacher“ lernte, dass „Weihnachten“ mal ganzjährig und existenziell wichtig für seinen Alltag werden könnte. Ist es aber. Und: Sein einstiger Ausbildungsberuf kommt dem 60-Jährigen noch immer zugute.

Wie von kleinen Persönlichkeiten spricht Enzenhöfer, wenn er die verschiedenen Girlanden-Dreh-Maschinen beschreibt, die im ersten Stock des Firmengebäudes am Ostring hunderte von Quadratmetern in Anspruch nehmen. Gerade bei den „Oldies“ habe jede so ihren eigenen „Tick“. Es sind Maschinen, die zum Teil noch aus den Gründerjahren der Firma stammen. Und das ist mittlerweile fast schon ein Jahrhundert her.

Qualität made in Roth. Die Girlandenproduktion war und ist weiterhin in Roth zu Hause. Trotz der Billig-Konkurrenz aus China. Um die hauchdünnen Fäden perfekt zu verarbeiten, braucht es viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung, wie es Martha Müller hat. Auf dem Foto kontrollieren sie und Betriebsleiter Walter Enzenhöfer die Maschineneinstellung. Foto: Claudia Weinig



„Ihr macht keiner was vor“

An genau so einem Exemplar arbeitet gerade Martha Müller. „Ihr macht keiner was vor“, gibt der Betriebsleiter gerne zu als er „mal schnell“ bei der fingerfertigen Girlanden-Dreherin vorbeischaut. Tatsächlich: Girlanden zu produzieren ist selbst im Hightech-Zeitalter echte Handarbeit, die viel Feingefühl und Gespür braucht.

Bei den Metallfäden geht es um hundertstel Millimeter. Ist der Faden an einer Stelle zu dünn – reißt er. Ist die Luft zu trocken, wie an heißen Sommertagen – reißt er ebenfalls. Ist die Spule schlecht gewickelt, dann müssen Martha Müller und ihre Kolleginnen und Kollegen ebenfalls immer und immer wieder neu einfädeln; müssen mit kleinen Zangen justieren, mit dem Ölkännchen ein bisschen nachhelfen, den Fadenlauf korrigieren.

Maschinen umgebaut

Natürlich gibt es auch computergesteuerte Maschinen. „Drei haben wir selber so programmiert und umgebaut, dass sie jetzt besser sind als sie der Hersteller selbst produzieren kann“, freut sich Enzenhöfer über die Zusammenarbeit seiner Mannschaft. 26 Männer und Frauen sind es ganzjährig, zehn mehr in der Hauptproduktionszeit zwischen April und Oktober.

Langweilig? Nein, langweilig werde es ihr nie. Jeder Tag bringe irgendwas Neues“, sagt Martha Müller, seit 18 Jahren im Betrieb. Und obwohl sie täglich Weihnachtsschmuck produziert, oft auch unter Zeitdruck, hat sie selbst kein bisschen die Freude an Weihnachten verloren. Im Gegenteil: „Advent – das ist für mich eine schöne Zeit. Gleich zu Beginn fange ich daheim mit dem Dekorieren an. Natürlich auch mit Girlanden von uns. Irgendwie ist das doch auch was Schönes, wenn man dann etwas im Haus hat, was man selbst gemacht hat.“

Obwohl auch Enzenhöfer diese ganz besondere Weihnachtsstimmung (privat) genießt — nicht immer gelingt es ihm, außerhalb der Fabrikmauern den beruflichen Blick für Weihnachtsdeko zu vergessen.

Liebe muss sein

„Egal, ob ich in diesen Tagen in ein Geschäft komme oder zu Bekannten, die weihnachtlich dekoriert haben – mich stört nicht, wenn es nur nicht mein Geschmack ist. Aber was ich nicht mag, ist, wenn es einfach nur lieblos und gedankenlos gemacht ist. Dann lieber gar nicht.“ Es müsse auch nicht immer etwas Großes sein. „Ein paar schöne Kugeln in einer Schale oder an einem Zweig – das kann doch gleich eine ganz andere Atmosphäre reinbringen. Und teuer muss es erst recht nicht sein.“

Apropos „teuer“: Enzenhöfer ist stolz darauf, dass es „Riffelmacher & Weinberger“ gelingt, als Girlanden-Produzent der chinesischen Tiefpreis-Konkurrenz erfolgreich die Stirn bieten zu können. Und zwar ganz im Sinne von dem, was „made in germany“ nachgesagt wird.

Christbaumkugeln aus Roth in allen Variationen Foto: Claudia Weinig



„Das typisch-fränkische ,bassdt scho‘ reicht uns nicht. Wir setzen ganz bewusst auf Qualität und liefern nur einwandfreie Ware aus. Da werfen wir lieber zu viel als zu wenig weg. Außerdem können wir flexibler auf Kundenwünsche reagieren. Das zahlt sich aus“, macht der Betriebsleiter deutlich. Das sei das eine große Plus von „Riffelmacher & Weinberger“.

Das andere sei das breite Sortiment, das den Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geboten werden könne. „Was immer man an Kleinzeug braucht – wir haben es. Den Kugelaufhänger im Mehrfachpack genauso wie Engelshaar und diese Mini-Schaumstoff-Pilze, die man schon seit Generationen von Adventskränzen her kennt. Genau das ist unsere Stärke“.

Tradition und Moderne

„. . .was man kennt. . .“. Auch das eine Maxime, die Enzenhöfer aus dem Geschäftsleben vertraut ist. „Wir spüren das immer wieder bei unseren Kunden – irgendwie kommt fast jeder auf Traditionen, auf Vertrautes, was man vielleicht sogar noch von der Oma her kennt, zurück. „Selbst bei den Menschen, die es gerne modern, stylisch-kühl, wollen.“

Darum ist die klassische Farbkombination grün-rot-gold auch im Sortiment von 2017 zu finden. Unabhängig von den Aussagen der Trendscouts, die in Sachen Dekotrends für nächstes Jahr „Pastel-Töne“ sowie „ausgesprochen kräftige Farben“ ausgemacht haben – schon jetzt zu sehen in den „Musterzimmern“, die „Riffelmacher & Weinberger“ gleich neben den Produktionsräumen eingerichtet hat.

Die Trends von morgen

Um es gleich vorweg zu nehmen: ein Dorado für Weihnachtsfans. Es glitzert und funkelt. In einem Eck Kugeln am laufenden Meter in allen Farbtönen; im anderen Eck Engel, Nikoläuse, Wichtel in Variationen. Dazwischen perfekt farblich abgestimmte (künstliche) Weihnachtsbäume. Nett und manchmal auch kitschig, dezent und auffallend, Nützliches und Dinge, die nur einen Zweck haben: zu schmücken. Alles ist da!

Auch Enzenhöfer gefällt’s hier und mit Blick auf all die großen und kleinen Dinge, die irgendwann den Raum mit dem Label „Riffelmacher & Weinberger“ verlassen werden, um andernorts für weihnachtliche Stimmung zu sorgen, meint er noch: „Das, was hier steht, braucht niemand zum Leben. Aber es tut unserer Seele gut. Und vielleicht brauchen wir das heute mehr denn je. . .“

CLAUDIA WEINIG

