Winterliches Wetter, Lebkuchen und Glühwein stimmen auf dem Spalter Weihnachtsmarkt nun auf die bevorstehenden Feiertage ein. In den alten Scheunen, Bierkellern und Hinterhöfen tummelten sich die Besucher und im Kinderland kamen die Kleinsten auf ihre Kosten.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Renault Clio in der Alex-Zink-Straße in Flammen geraten. Das Feuer ging auch teilweise auf das Haus über und beschädigte die Fassade sowie ein Rollo. Außerdem verbrannte eine Mülltonne. Die Ursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.