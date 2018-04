Rother Co-Trainer der Alpinen zieht Paralympics-Bilanz

Thomas Trautner wirft einen ganz persönlichen Blick zurück nach Südkorea - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Die Paralympics 2018 sind Geschichte. 19 Medaillen hatte die deutsche Mannschaft bei ihrer Ankunft in Frankfurt am Main im Gepäck. Auch der Rother Thomas Trautner, der Co-Trainer Teil des Alpin-Teams war, ist seit Kurzem wieder zurück im Alltag. Wobei: Wenn er an Pyeongchang denkt, bekommt er noch immer Gänsehaut.

Sie sorgte für zwei der vier Goldmedaillen der deutschen Alpinen bei den Paralympischen Spielen in Südkorea: Anna Schaffelhuber. © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



"Einfach schön, gigantisch, ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte." So beschreibt Thomas Trautner seine erste Paralympics-Teilnahme. Seit einigen Tagen ist er nun wieder in Deutschland. Allerdings: "Eigentlich bin ich noch gar nicht richtig da."

Maskottchen, Leibchen und Akkreditierung. Der (fast) bartlose Thomas Trautner mit seinen Mitbringseln aus Südkorea. © Foto: Regler



Denn Zeit, die unzähligen Eindrücke und Erlebnisse der vergangenen Wochen wirklich zu verarbeiten, hatte der 51-Jährige bislang noch nicht. Egal ob ihn Freunde und Kollegen auf die Paralympics ansprechen, beim Auspacken, beim Einräumen der Team-Klamotten in den Schrank oder wenn er die zahlreichen Bilder aus Südkorea sortiert – in solchen Momenten ist er wieder mittendrin. "Das Gefühl Olympia", sagt er mit leuchtenden Augen, "ist immer noch allgegenwärtig."

Händeschütteln mit Steinmeier

Schon der Abflug aus Frankfurt sei etwas Besonderes gewesen. Die deutsche Mannschaft wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet. "Er war sehr sympathisch", blickt Trautner auf sein kurzes Händeschütteln mit dem Staatsoberhaupt zurück. Die ersten Tage in Südkorea waren noch recht entspannt: ankommen, Appartements in einem der Hochhäuser des Olympischen Dorfs beziehen, orientieren, trainieren. Mit anderen Betreuern besuchte Trautner die (mittlerweile verlassenen) Olympischen Sportstätten und schaute beim Training der Langläufer und Biathleten vorbei. Und während der Trainingseinheiten, berichtet er, konnte man zusehen, wie die Wettkampfstrecken und das Stadion auf- beziehungsweise umgebaut wurden – und sich so langsam an das Großereignis gewöhnen.

Der eigentliche Startschuss in das Abenteuer Paralympics fiel erst mit der Eröffnungsfeier. Obwohl es bitterkalt war und er das Ganze daher nur bedingt genießen konnte: Der Einzug ins Stadion, die jubelnden Zuschauer, "das war der Hammer", erzählt er. "Da krieg’ ich heute noch Gänsehaut."

4 Uhr aufstehen

Danach war es mit der Ruhe vorbei, die ersten Alpin-Entscheidungen standen an. Um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr fuhr der Bus in das 45 Minuten entfernte Skigebiet. Dann noch schnell einen Trainingslauf stecken, Wettkampfstrecke besichtigen, Athleten betreuen, Position auf der Strecke einnehmen, Infos weitergeben. Und beim zweiten Lauf alles wieder von vorne.

"Es war richtig stressig", erinnert sich Trautner. Zum Feiern blieb zwischen den Rennen nur wenig Zeit. Das wurde dann in der Regel abends im so genannte Alpenhaus, das sich die deutsche mit der österreichischen und der Schweizer Delegation teilte, nachgeholt. Und es gab viel Grund zur Freude: Zehn der 19 deutschen Medaillen steuerte das Alpin-Team bei.

Abstecher zum Sitzeishockey

Zum Ausspannen und Sightseeing war während der Wettkampfwoche so gut wie keine Zeit. Ein Ausflug zum Sitzeishockey ("Das war echt ein Erlebnis!"), ein bisschen mit anderen Teilnehmern austauschen, die begehrten Anstecknadeln tauschen, viel mehr war nicht drin. Und auch von Land und Leuten – von den Volunteers einmal abgesehen – habe er so gut wie nichts mitbekommen, erzählt Trautner.

Die Stimmung bei den Wettbewerben, die sei dafür aber richtig super gewesen. Die Anfeuerung der zahlreichen Zuschauer habe man teils bis auf die Strecke hoch gehört. Und obwohl die Arbeit während der Rennen dieselbe wie bei einem Weltcup ist, habe er trotzdem in jeder Sekunde gespürt, "dass es etwas Besonderes ist".

Der letzte Tag gehörte der Abschlussfeier. "Wenn das Olympische Feuer erlischt, dann wird einem erst so richtig bewusst, dass es jetzt vorbei ist", berichtet Trautner, dessen Söhne früher auch beim SC 04 Schwabach Fußball gespielt haben."

Der Bart ist ab

Bevor es zurück zur Familie ging, gab es für den 51-Jährigen allerdings noch etwas zu erledigen: Mit Mannschaftssprecher Thomas Nolte rasierte sich Thomas Trautner im Alpenhaus den langen Bart ab. Denn auch wenn es am Ende statt fünf "nur" vier Goldmedaillen für die Alpinen geworden sind: "Die Leistung war trotzdem großartig." Und das mit der Rasur hatte er ja im Falle von fünf Siegen versprochen.

Unterm Strich zieht Thomas Trautner ein sehr positives Fazit: "Ich hab’s gewaltig erwartet, und es war so." Neben vielen Eindrücken und Erfahrungen hat er vor allem drei Dinge nach Deutschland mitgebracht, die ihn noch lange an seine erste Paralympics-Teilnahme erinnern werden. Der Bär Bandabi, das offizielle Maskottchen der Paralympics 2018, dann ein von allen deutschen Alpin-Sportlern signiertes Leibchen von Thomas Nolte mit der Startnummer 63. Und seine Akkreditierung. "Damit bist du überall hingekommen, ohne die geht gar nichts." Für Trautner bedeutet das Stück Plastik aber wesentlich mehr. Für ihn heißt es: "Du warst dabei!"

