Rother Fassadenprogramm zahlt sich aus

ROTH - Frisch verputzt, neu gestrichen, umgestaltet: Einiges ist passiert in und an den Häusern vor allem in der Rother Innenstadt. Zahlreiche Eigentümer haben in den vergangenen drei Jahren das Fassadenprogramm der Stadt in Anspruch genommen oder Zuschüsse beantragt, um ihre Häuser aufzumöbeln. Möglich wurde das, weil die Stadt das Thema Städtebauförderung wieder selbst in die Hand genommen und die Werbetrommel gerührt hat.

Für Gebäude in der Allee, in der Hilpoltsteiner Straße, Trauben- und Kohlengasse oder für die ehemalige TSV-Halle sind Anträge im Fassadenprogramm in Planung. Foto: Detlef Gsänger



Aufräumen und Neuaufbau waren angesagt bei der Rother Stadtverwaltung, als man sich Ende 2014 aus dem Vertrag mit der BayernGrund GmbH verabschiedete. "Die Leistungen haben nicht unseren Erwartungen entsprochen", begründet Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann den Schritt. Damals war der größte Teil der Zuschüsse, die der Staat schon bewilligt hatte, noch gar nicht abgerufen worden (von zugesagten 2,3 Millionen Euro standen 1,9 Millionen Euro noch parat), und Sachbearbeiterin Christine Freitag, die diesen Bereich fortan betreute, arbeitete sich erstmal durch Akten aus 39 Jahren.

Im September 2017 war es dann so weit, berichtete sie nun vor dem Stadtrat: Alle Altlasten waren abgearbeitet, so dass auch nicht mehr die Gefahr bestand, Fördergelder zurückzahlen zu müssen. Dazu gehörten zum Beispiel die Sanierungsarbeiten im Schloss Ratibor mit Prunksaal und Ratsstuben oder die Sanierung der Trauben- und Zeughausgasse.

Zu den aktuellen bzw. geplanten Maßnahmen der Städtebauförderung gehören etwa die Sanierung des Hauses Zeughausgasse 12, das Konzept fürs sogenannte "Quartier Marktplatz West", die Modernisierung der Häuser Zeughausgasse 6 bis 10 oder des Stadtbräustüberls sowie die Neugestaltung des früheren Industriebetriebes zwischen Otto-Schrimpff- und Hilpoltsteiner Straße mit Wohn-/Werkstätten für Regens Wagner.

Ein Teil der Schlossmauer wird saniert

Außerdem will das Bauamt erreichen, dass das Areal rund um den Bahnhof ins Sanierungsgebiet B aufgenommen wird, und plant dort sozialen Wohnungsbau. Ganz aktuell ist laut Freitag die notwendige Sanierung eines Stück Schlossmauers an der Stieberstraße dazugekommen. Die Mittel dafür werden gerade beantragt.

Für Hauseigentümer interessant ist jedoch vor allem das Fassadenprogramm: Damit werden Sanierungsvorhaben vom Staat kräftig gefördert. Diesen Anreiz haben inzwischen schon zahlreiche Hausherren zum Anlass für Verschönerungen genommen.

So werde vom neu erstrahlenden Gasthaus Lohgarten in der Hilpoltsteiner Straße über die Sanierung der Bäckerei Saß am Willy-Supf-Platz bis zu Geschäfts- und Privathäusern in der Haupt- und Kugelbühlstraße, in der Mühlgasse, der Garten- oder Stieberstraße durchwegs eine "Erfolgsgeschichte" geschrieben. Dabei berät das Bauamt, wickelt ab und gestaltet An- und Verträge bürgerfreundlich.

Das Ergebnis: Immer mehr Eigentümer machen mit. Für Gebäude in der Allee, in der Hilpoltsteiner Straße, Trauben- und Kohlengasse oder für die ehemalige TSV-Halle sind Anträge im Fassadenprogramm in Planung.

