Rother Freizeitbad: Gespräche und Aufklärung statt strenges Handyverbot

Der Betriebsleiter hofft auf gegenseitige Rücksichtnahme - vor 35 Minuten

ROTH - Kein Wölkchen am Himmel und Temperaturen von bis zu 30 Grad: Was ist da schöner, als im Freibad zu plantschen? Viele halten ihre Sommer-Erinnerungen gleich auf Handyfotos fest. Einige Freibäder in Deutschland haben aber ein Handyverbot eingeführt. Denn es dürfen nur Personen auf Bildern zu sehen sein, die dem Foto zugestimmt haben. Wie handhabt’s das Rother Freibad?

Im Rother Freizeitbad wird gerade bei bestem Sommerwetter ausgiebig geplanscht, wie hier am Familien- und Erlebnis-Tag. Da werden sicherlich auch etliche Handyfotos geknipst. © Archivfoto: Tobias Tschapka



"Wir werden kein Verbot aussprechen", stellt Betriebsleiter Matthias Schubert klar. Das Freibad in Roth werbe schließlich sogar damit, dass es WLAN anbiete – was bei Besuchern auch sehr beliebt sei. "Mit so einem Verbot würden wir unsere Kunden vertreiben", befürchtet Schubert.

"Außerdem können wir so ein Verbot gar nicht durchsetzen, da macht es keinen Sinn so etwas einzuführen", sagt er. Schließlich besitze heute fast jeder ein Handy und man nehme es mit, wohin man gehe. Deshalb könne doch nicht verboten werden, dass Besucher ihr Smartphone mit ins Bad nehmen.

Und trotzdem: Mehr als 20 Freibäder in Deutschland haben ein Handyverbot eingeführt — zum Beispiel Karlsruhe und Norderstedt. In manchen Bädern verteilen Mitarbeiter Siegel an die Besucher, die auf die Kameralinse geklebt werden. Allerdings könnten die Leute diese Aufkleber gleich nach Betreten des Bades wegwerfen, merkt Matthias Schubert an. "Wenn, dann müssten wir auch kontrollieren, dass sie während des gesamten Aufenthalts im Bad auf der Linse bleiben — und das können wir personell gar nicht stemmen", erläutert er.

"Die Zeiten haben sich geändert. Viele machen Selfies, Fotos oder Videos von ihren Freunden im Freibad, das ist einfach so", findet der Betriebsleiter des Rother Bads.

Dennoch sei es ihm wichtig, dass die Persönlichkeitsrechte der Badegäste gewahrt bleiben: "Wenn jemand zu uns kommt und erklärt, dass er sich belästigt fühlt oder ohne Zustimmung fotografiert wurde, schreiten wir ein", erklärt er. Dieses Jahr sei das noch nicht vorgekommen, in den Jahren zuvor habe es solche Fälle gegeben.

Bei Bedarf: Rauswurf

Im Gespräch machten die Mitarbeiter deutlich, dass Badegäste darauf achten müssten, andere Badegäste auf dem Bild unkenntlich zu machen oder von weiter weg zu fotografieren, sodass andere Personen nicht erkennbar sind. "Da ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn jemand Bilder auf Facebook postet und da sind Personen abgebildet, die sich dann beschweren, müssen sich die Leute über die Konsequenzen bewusst sein", findet er.

Außerdem hätten die Freibad-Mitarbeiter auch Druckmittel zur Verfügung: "Wir können ja damit drohen, dass wir das Handy einbehalten bis derjenige das Bad verlässt oder dass wir denjenigen aus dem Bad werfen." Das sei bislang aber nicht nötig gewesen.

"Es ist das Beste, wenn jeder darauf achtet, wen er fotografiert, und alle bei uns im Bad noch den Sommer genießen können", so Matthias Schubert.

LEA MEINGAST