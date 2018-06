Strahlender Sonnenschein und ein Traumwetter machten es den Besuchern beim Tag der offenen Gartentür in Wassermungenau einfach, sich an den ausgesucht schönen, liebevoll gepflegte Privatgärten zu erfreuen.

Es ist rot, imposant und inzwischen ziemlich selten: Das Tanklöschfahrzeug, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Großweingarten ausrückt, hat schon knapp 40 Jahre auf dem Buckel. "Der hat schon Nostalgiewert. Das Auto ist einfach schön anzuschauen“, meint Kommandant Thomas Kracht. Der alte MAN steht seit 2006 in dem Spalter Ortsteil und ist ein echter Hingucker.

Dass beim Film nicht alles echt ist, weiß jedes Kind! Aber wie genau da getrickst, gearbeitet und gezaubert wird, das gab’s zum Auftakt der Bayerischen Kinder- und Jugendfilmtage bei den Kinder-Workshops zu sehen und – natürlich! – auszuprobieren. Schon am Donnerstag hieß es dazu in der Kulturfabrik: Volles Haus! Am Sonntag werden die Filmpreisträger geehrt.