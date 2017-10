Rother Innenstadt wurde in rotes Licht getaucht

vor 1 Stunde

ROTH - Am Freitag, 20. Oktober, verwandelte sich die Rother Innenstadt von 18 bis 22 Uhr wieder zu einer besonderen Erlebniswelt für Groß und Klein. Beim AbendRoth gab es unter anderem Stelzentheater, eine Feuershow und viel Live-Musik. Es war so richtig was los in der Innenstadt.

Gestern verwandelte sich die Rother Innenstadt von 18 bis 22 Uhr zu einer besonderen Erlebniswelt für Groß und Klein. In zahlreichen Einrichtungen und Geschäften konnte dabei nach Herzenslust gestöbert und geshoppt werden. Foodtrucks sorgten für das kulinarische Wohl. Es gab ferner Stelzentheater, eine Feuershow und viel Live-Musik. Die Straßen und Geschäfte waren hierzu in rotes Licht getaucht und sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Ein besonderes Highlight wartete auf alle Kultur- und Museumsbegeisterten: Denn neben der langen Einkaufsnacht konnten die Gäste im Rahmen der integrierten „Rother Museumsnacht“ für nur fünf Euro alle drei Rother Museen , das Museum Schloss Ratibor, das Fabrikmuseum und den Historischen Eisenhammer, besuchen und dort an Führungen und Aktionen teilnehmen. © Foto: Tschapka



