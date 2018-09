Rother Kinderaktion: Kunst schafft Chancen

Rotary Club Roth bietet Kinderworkshops im Landkreis - vor 1 Stunde

ROTH - Barry Rassin hegt einen Herzenswunsch: den Erdball mit neuen, humanitären Ideen befruchten. Ausbringen sollen die globale Saat rund 1,2 Millionen Rotary-Mitglieder. Und sie tun es. Schließlich ist Rassin ihr amtierender Weltpräsident. In dieser Funktion hat er von jedem der 34 000 rotarischen Clubs auf dem Globus eingefordert: "Be the Inspiration!" – Seid Inspiration im Sinne der Mitmenschlichkeit! Bis Juni 2019, dem Ende von Barry Rassins Präsidentschaft, soll die Devise nun international beackert werden. Ganz unterschiedlich, ganz regionalspezifisch.

Aktive Begegnung mit der Kunst. Die jungen Kreativen sollen sich als „eigenständige und handlungsfähige Persönlichkeiten“ erleben können. © Foto:Rotary



Aktive Begegnung mit der Kunst. Die jungen Kreativen sollen sich als „eigenständige und handlungsfähige Persönlichkeiten“ erleben können. Foto: Foto:Rotary



Dass man vor diesem Hintergrund bunt sehen würde im Landkreis, war für Helga Schreeb, aktuelle Präsidentin des Rotary-Clubs Roth, schnell klar. Deren Herz gehört nämlich der Kunst. Also hat sie das Rother Projekt zu einer "Kinderkunstsache für wirklich jeden" erklärt. Die läuft gerade: Rund und kunterbunt! Einiges vorgenommen", das habe man sich in der Tat. Die Büchenbacher Künstlerin Helga Schreeb hat die Zielvorgabe aufnotiert: 60 künstlerische Workshops und Führungen will der Rotary Club Roth unter ihrer Ägide zwischen Juli 2018 und Juni 2019 stemmen. Professionell, aber kostenlos. Vor allem für Kinder. "Und zwar alle. Ob sozial benachteiligt oder nicht, ob mit Handicap oder ohne", unterstreicht Schreeb. Viel zu tun also.

Den Auslöser zu dieser Form an "Mehrarbeit" hat Rotary-Weltpräsident Barry Rassin mit seinem Jahresthema "Be the Inspiration!" gedrückt. Unter selbigem Motto sollen sich die rotarischen Clubs derzeit etwas einfallen lassen. Projekte, die anderen helfen. Am liebsten nachhaltig.

Als Helga Schreeb das hörte, griff sie zunächst zu Pinsel und Palette, um ihre thematischen Assoziationen sichtbar zu machen. "Inspiration sein" – das bedeutet für die aktuell fungierende Rother Rotary-Präsidentin: Kreativität, Miteinander, Spontaneität und Staunen. Zu sehen auf einem Acrylbild aus Schreeb´schem Atelier, das inzwischen auch international die rotarische Runde macht.

„Be the inspiration!“: Helga Schreeb, Präsidentin des Rotary-Clubs Roth, hat das Rother Projekt zur „Kinderkunstsache für wirklich jeden“erklärt. © Repro: Schreeb



„Be the inspiration!“: Helga Schreeb, Präsidentin des Rotary-Clubs Roth, hat das Rother Projekt zur „Kinderkunstsache für wirklich jeden“erklärt. Foto: Repro: Schreeb



Doch dabei wollte Helga Schreeb es freilich nicht belassen. Ein Konzept für "konzentrierten Kunstunterricht" wurde ausgeklügelt. Eines, das auch "Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus verschiedenen Gründen in ihren gesellschaftlichen Chancen benachteiligt sind, ein Jahr lang eine aktive Begegnung mit unterschiedlichen Kunstformen ermöglicht". Zum Nulltarif. Denn: Durch die bildnerische Praxis würden sich die jungen Künstler "als eigenständige, entscheidungs- und handlungsfähige Persönlichkeiten erleben". Ein kleiner, farbenfroher Schritt auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit, davon ist Helga Schreeb überzeugt.

Um selbiges gewährleisten zu können, versicherte sie sich nicht nur der Unterstützung ihrer hiesigen Rotary Club-Mitglieder, sondern holte auch künstlerische und pädagogische Verstärkung an Bord: Sowohl der Kunstverein "Spectrum", als auch die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Büchenbach sprangen mit ins Boot. Ein "Abenteuer", für das die Rother Rotarier rund

18 000 Euro zur Verfügung stellen, konnte somit beginnen.

"Regelrecht bestürmt"

Inzwischen sind gut zwei Monate mit mehr als 15 Veranstaltungen und fast 250 jungen TeilnehmerInnen vergangen. Helga Schreebs Zwischenfazit: "Es läuft gut! Eine komplett neue Erfahrung – anstrengend, aber bereichernd." Spectrum-Künstlerinnen wie Sabine Reimann, Renate Mader, Ina Schilling, Sabine Weigand, Justine Netter oder Helga Schreeb selbst gaben ihr Know-how nämlich nicht nur im Eckersmühlener Eisenhammer oder im Büchenbacher Freizeittreff "Nibbler" weiter. Auch in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung (ZAE) näherten sich Flüchtlingskinder unter professioneller Anleitung dem Sujet Kunst.

Vor allem dort hätte sich der Bedarf offenbart: "Die Kurse waren auf maximal 20 Teilnehmer ausgelegt, gekommen sind dann oft so um die 35", erzählt Helga Schreeb. Ob Malerei, Comiczeichnung oder Druckwerkstatt – "wir sind da regelrecht bestürmt worden".

Doch zum Verschnaufen bleibt den Künstlern keine Zeit. Man habe nun ein Viertel des Jahresprojekts hinter sich gebracht, das Gros stehe noch bevor, weiß Schreeb. Zumal die Workshops in naher Zukunft auch mit der ein oder anderen Großveranstaltung einhergehen. Da wäre zum Beispiel der "Weltpoliotag" am 28. Oktober. Aus diesem Anlass finde in der Schulaula Büchenbach ein "Gesundheitstag" statt, in dessen Kontext man gleichfalls Kunstaktionen für Kinder bieten wolle. Selbiges gelte für die Büchenbacher Kunstausstellung (BüKa) am 3. und 4. November.

Anfang Dezember stünden schließlich einige Atelierbesuche für Kids auf dem Programm, die bei dieser Gelegenheit individuelle Weihnachtsgeschenke produzieren dürften. Auch würden in der zweiten rotarischen Jahreshälfte mehrere Kooperationsveranstaltungen mit der Comenius-Schule aus der Agenda ragen.

Fotodoku als Highlight

Und selbstverständlich werde das Rotary-Traditionsevent "Rund ums Rad" Anfang Mai nicht ohne Kinderkunstaktionen zu Ende gehen, versichert Helga Schreeb. (Wer sich detaillierter über sämtliche Aktivitäten informieren möchte: www.buechenbach.feripro.de)

Transparenz will zudem eine öffentlichkeitswirksame Aktion transportieren, die sich "District Window Week" nennt. Dabei werden einige Rother Schaufenster zu Info-Points umfunktioniert, die über Rotary im Allgemeinen und das Rother Kinderkunst-Projekt im Speziellen Aufschluss geben. "Da passiert eine ganze Menge übers Jahr", resümiert Helga Schreeb.

Damit´s nicht so schnell in Vergessenheit gerät, ist ab 7. Juni 2019 eine abschließende Fotodokumentation in der Spectrum-Galerie (Rothmühlpassagen) zu sehen, die noch einmal die künstlerischen Highlights aufblitzen lässt.

Für Helga Schreeb steht allerdings jetzt schon fest, dass die Kunst hier ganze Arbeit leistet: "Sie baut Brücken zwischen den Kulturen, fördert die Integration, den Spaß und das Miteinander – trotz aller Sprachbarrieren oder Handicaps..."

Wer mitmachen möchte, kann sich über www.buechenbach.feripro.de informieren und anmelden.

PETRA BITTNER