Rother Kirchweihzug: Nach dem Notarzteinsatz kommt nur allmählich Stimmung auf

ROTH - Die Kirchweih 2017 stand wirklich nicht unter einem guten Stern. Nach Regen und Kritik wegen der schmucklosen Bestuhlung der Stadthalle wurde der Kirchweihzug am Montag durch einen medizinischen Notfall gestoppt. Kurz nach dem Start kollabierte ein älterer Teilnehmer der Solidarität Roth, die den Zug anführte. Der Notarzt reanimierte den Mann, der zur weiteren Behandlung ins Südklinikum Nürnberg gebracht wurde.

Die TSG-Tänzer legten beim Rother Kirchweihzug eine kesse Sohle hin. Foto: Paul Goetz



Die Besucher entlang des Weges zum Festplatz warteten über eine Stunde, ehe der "Festzug der Vereine" auf dem Marktplatz eintraf. Eigentlich hätte dieser sich um halb zehn in Bewegung setzten sollen und wäre schon von Weitem zu hören gewesen. Ratlos standen die Leute in kleinen Gruppen zusammen und wunderten sich, warum sie noch keine Musik hören konnten.

Die hätte es beinahe überhaupt nicht gegeben, denn zunächst hatte man abgesprochen, aus Solidarität mit dem Patienten ohne Musik zum Festplatz zu ziehen. Nach Rücksprache mit den Angehörigen griffen die Musikanten dann doch zu den Instrumenten und zogen unter Trommelwirbeln auf dem Marktplatz ein.

Solidarität vorne weg

Die Stimmung war zunächst getrübt, besserte sich aber von Meter zu Meter, vorneweg die "Solidarität Roth", deren Mitglieder mit ihren Gedanken mit Sicherheit bei ihrem Kameraden waren, folgten die anderen Vereine, Verbände und so weiter. Auch das Brauereigespann fuhr vorbei, auf dem die "alte" Rother Bierkönigin freundlich zu ihrem Volk herablächelte.

Hoffen und Bangen in der Bahnhofstraße. Während die Sanis den Rettungswagen für den Transport des Patienten nach Nürnberg klar machen, verlässt ein sichtlich geknickter Bürgermeister Hans Raithel die Szenerie, um die Vereine zu informieren. Foto: Paul Götz



Kurz dahinter die Rother Bürgermeister, Landrat Eckstein und weitere Honoratioren, die allesamt mit Blumen winkten. Des Weiteren marschierten Schützenverbände vorbei, deren erfolgreichste Mitglieder ganz schön schwer an ihren Ketten zu tragen hatten – die dafür aber mächtig was her machten.

Wie aus einer anderen Zeit gefallen sahen die Schlosshofspieler mit ihren prächtigen Kostümen aus. Am Vorabend hatten sie im Schloss Ratibor ihre diesjährig letzte Vorstellung vom "fröhlichen Weinberg" gegeben. Kurz danach marschierte im Gleichschritt und mit ernsten Gesichtern ein Ausbildungsbataillon der Bundeswehr vorbei. Stadtkapellmeister Walter Greschl hingegen hatte ein Lächeln im Gesicht, als er mit schwingenden Taktstock vor seinem Stadtorchester her schritt.

Am Marktplatz setzte die Musik ein: Walter Greschl schwingt vor dem Stadtorchester den Taktstock. Foto: Tobias Tschapka



Grimmig schaute dann wieder der meterlange Drache des "Deutsch-Chinesischen Fördervereins" drein, der sich über die Köpfe der Chinafreunde hinwegschlängelte. Der Obst- und Gartenbauverein zog einen Blumenwagen, der in Form einer Krone gestaltet war, und natürlich durfte dort in der Nähe auch die Rother Rosenkönigin Lisa nicht fehlen.

Willkommenes Wasser

Nach betrüblichem Auktakt zum Finale ein fetziger Bürgermeister-Boogie mit dem TSC. Foto: Götz



So ging es munter weiter. Die Abordnung des Rother Freizeitbades warf Zeckenzangen in die Menge, das Prinzenpaar des RCV machte das gleiche mit Süßigkeiten. Dafür spritzte die Abordnung der Rother Feuerwehr einmal mehr die Zuschauer nass, und vom mitgezogenen Boot der Wasserwacht hagelte es kleine Wasserbomben – als ob die Rother Kirchweih nicht schon genug Wasser gesehen hat!

Darüber hinaus wagten wieder Boogie-Woogie-Tanzpaare der TSG 08 Roth das eine oder andere Tänzchen, an den Angeln des Fischereivereins baumelten kleine Clownsfische, und den Schluss des Festzugs der Vereine bildeten die laut tuckernden Oldtimer-Traktoren des Rohoel-Zuges Wallesau.

