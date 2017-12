Rother Kreisklinik bekommt neuen Chefarzt für innere Medizin

Gastroenterologe Dr. Andreas Stegmaier folgt in der Inneren Medizin auf Dr. Stephan Barthel - vor 1 Stunde

ROTH - Die Rother Kreisklinik hat einen neuen Chefarzt in ihren Reihen. Dr. Andreas Stegmaier folgt Dr. Stephan Barthel nach, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Stegmaier wird vor allem in der inneren Medizin tätig sein, wo er sich um die Gastroenterologie kümmert.

Dr. Andreas Stegmaier schaut sich schon mal an seinem neuen Arbeitsplatz um, der Endoskopie-Abteilung in der Rother Kreisklinik. Der Gastroenterologie-Experte wird zweiter Chefarzt in der inneren Medizin. © Foto: Viola Bernlocher



Dr. Andreas Stegmaier schaut sich schon mal an seinem neuen Arbeitsplatz um, der Endoskopie-Abteilung in der Rother Kreisklinik. Der Gastroenterologie-Experte wird zweiter Chefarzt in der inneren Medizin. Foto: Foto: Viola Bernlocher



Der neue Chefarzt ist fast ein Hiesiger. Der 51-Jährige wohnt zwar im Nürnberger Norden, ist derzeit aber Ärztlicher Leiter am Stadtkrankenhaus Schwabach und Chefarzt in der Inneren Medizin. Auf seine neue Stelle in Roth freut er sich und hofft, hier fachlich wieder mehr in die Tiefe gehen zu können, weil er sich auf sein Spezialgebiet, die Gastroenterologie (Störungen des Magen-Darm-Traktes), konzentrieren kann. Zudem betreut er noch die Palliativstation und die geriatrische Reha. In Schwabach umfasste seine Zuständigkeit ein breiteres Feld.

In Roth teilt er sich den Fachbereich der Inneren Medizin mit dem Ärztlichen Leiter der Kreisklinik, Dr. Dirk Asshoff. Der wiederum freut sich über den neuen Kollegen und dessen Steckenpferd, kommt er so doch wieder dazu, sich verstärkt auf sein eigenes Fachgebiet, die Kardiologie, zu konzentrieren. "Wir haben den Wechsel genutzt, um das Behandlungsprofil stärker zu schärfen", erklärt Asshoff, beide Fachbereiche liefen aber weiter unter dem Dach der inneren Medizin. Mit Stegmaiers Vorgänger Barthel hatte sich Asshoff den Fachbereich ebenfalls bereits geteilt.

Asshoff lobt den Schritt als klare Verbesserung. "Gerade im Bereich der inneren Medizin haben wir in den vergangenen Jahren einen enormen Wissenszuwachs und therapeutische Innovationen, da fällt es schwer, das alles selbst abzudecken", erklärt Asshoff. Eine zunehmende Spezialisierung ergebe durchaus Sinn.

Endsonografie-Experte

An speziellen Qualifikationen bringt der neue Chefarzt ebenfalls einiges mit. Neben seiner Spezialisierung auf Gastroenterologie hat er dadurch auch einige Erfahrung in der Endosonografie vorzuweisen. Das ist eine spezielle Art des Ultraschalls, wobei dieser mit einer Sonde im Körper durchgeführt wird. Stegmaier sammelt seit 2001 in der Endoskopie Erfahrungen, von 2007 bis 2010 leitete er die Endoskopieabteilung am Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg. Die Endosonografie ist vor allem in der Palliativ-Therapie ein wichtiger Baustein und bei Abflussstörungen im Magen-Darm-Trakt.

Mit Hilfe der Endosonografie kann sich der Arzt dann zum Beispiel die Galle oder Bauspeicheldrüse anschauen. Auch bösartige Tumore im Frühstadium können so erkannt werden. Gallensteine, die in den Gallengang gewandert sind, oder Darmpolypen können mit einem Endoskop sogar entfernt werden, bevor sich die gutartige Wucherung in einen bösartigen Tumor verwandelt oder die Gallensteine Probleme verursachen. Auch ambulante Operationen seien so möglich.

Komplettes Krebstherapie-Paket

Asshoff sagt, dass man in Kooperation mit den Praxen im Gesundheitszentrum zudem ein komplettes Behandlungspaket für die Krebstherapie direkt vor Ort anbieten könne.

In erster Linie aber freuen sich Asshoff und Werner Rupp, der Vorstand des Krankenhauses, dass die zweite Chefarztstelle für innere Medizin in der mit 27 Ärzten größten Abteilung so schnell wieder besetzt werden konnte und ein flüssiger Übergang am 2. Januar stattfindet. Das sei für die Patienten extrem wichtig, betont Asshoff. An anderen Kliniken gebe es oft eine monatelange Vakanz, weil es auf die offenen Stellen kaum qualifizierte Bewerber gebe.

Asshoff hat den Eindruck, dass gerade jüngere Ärzte die größere Verantwortung scheuen, die mit einer Stelle in leitender Position einhergeht, und die Bezahlung nicht genügend Anreiz biete, um das Mehr an Verantwortung attraktiv zu machen. Asshoff betont jedoch, dass die Kreisklinik ein guter Arbeitgeber sei: "Unser Krankenhaus ist seit vielen Jahren finanziell gesund und ein attraktiver Arbeitsplatz."

Sechs Bewerber waren schließlich nach der bundesweiten Ausschreibung in der Schlussrunde, in der der Verwaltungsrat der Kreisklinik dann das letzte Wort hatte. Rupp betont, man habe keinen Headhunter beschäftigt, wenngleich man Stegmaier über gemeinsame Veranstaltungen der beiden Fördervereine der Rother und der Schwabacher Kliniken schon vorher gekannt habe. Ausschlaggebend sei aber letztlich gewesen, dass die fachliche Qualifikation und das Menschliche gepasst hätten.

Vorgänger bereitet vor

Stegmaier scheut die Verantwortung keineswegs, er freut sich, bald einer von sechs leitenden Chefärzten im 300 Betten-Haus der Rother Kreisklinik zu sein. Rund 60 Planstellen für Ärzte gibt es hier. Er ist bereits in der Einarbeitungsphase und wird von seinem Vorgänger auf die neue Stelle vorbereitet, bevor dieser in den Ruhestand eintritt.

Das Ziel für die Zukunft sei, betonen Asshoff und Rupp, die Patienten an der Rother Kreisklinik so umfassend behandeln zu können, dass man sie nach Möglichkeit nicht mehr weiterschicken müsse, um die nötige Behandlungstiefe zu erreichen. Dazu biete auch der umfassende Erweiterungsbau und Umbau der Kreisklinik eine Chance. 2019 soll das wohl größte Projekt beginnen, das die öffentliche Hand in der Geschichte des Landkreises Roth je gestemmt hat.

VIOLA BERNLOCHER