Rother Kufa geht gut gepolstert in die neue Spielzeit

Nach 26 Jahren wird die Saalbestuhlung erneuert - "Hero" überzeugte - vor 1 Stunde

ROTH - Im September beginnt in der Rother Kulturfabrik die neue Spielzeit. Die Zuschauer und -hörer können die Künstler dann bei ganz neuem Komfort genießen: Es gibt neue (gepolsterte) Stühle.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer (Mitte vorne) hat mit den Kufa-Leiterinnen Silke Rieger und Monika Ammerer-Düll (li. und re. vorne) und dem Kulturfabrik-Team aus Eva-Maria Sturm (li. hinten), Ralf Salomon und Britta Steinmann (re. hinten) schon mal auf den neuen Stühlen Platz genommen. Foto: Stadt Roth



Hunderttausendfach gestapelt, gereiht und besessen: 26 Jahre ist es her, dass das Veranstaltungshaus der Stadt Roth, die Kulturfabrik, eröffnet wurde. Seitdem waren dort rund 850.000 Besucher zu Gast und nahmen auf den 1992 angeschafften Stühlen Platz. Nun sind sie ziemlich durchgesessen und verschlissen.

Vor zwei Jahren haben sich Kulturfabrik und Stadtbauamt dem Projekt "Neubestuhlung" gewidmet. 2017 gab es die nötige Ausschreibung, in der die Anforderungen für das neue Sitzmöbel klar umrissen waren.

Neben Qualität und Preis sollten auch die Maße stimmen. Angestrebt wurde die Verringerung der Außenmaße bei gleichbleibendem Sitzkomfort. Zum einen begründet sich dieser Wunsch in den wenigen Lagerflächen der Kulturfabrik; die Stühle sollten zukünftig platzsparender gestapelt werden können. Zum anderen gründet dieses Anliegen in der veränderten Versammlungsstättenverordnung, der die Kulturfabrik unterliegt.

Besserer Brandschutz

Im Zuge deren Verschärfung wurden die Sitzplätze von 500 auf 450 reduziert. Mit den neuen Stühlen soll die Kapazität wieder erhöht werden - der neue Stuhl musste feuerfest und der Stoff schwer entflammbar sein.

Bequeme Sitzpolster, dazu schmutzabweisend, sowie eine Vorrichtung in der Rückenlehne für eine variable, gut lesbare Sitznummerierung – um in Zukunft von den alten Klebeetikettennummern, die gerne einmal auf dem Rücken der Besucher hängen blieben, Abschied nehmen zu können – waren weitere Kriterien der Ausschreibung.

Die eingebundenen Abteilungen der Stadt machten sich die Entscheidung nicht leicht. In mehreren Vorrunden wurde ausgewählt, bis vier verschiedene Stuhlexemplare zur Bemusterung bestellt werden konnten. Die Stadträte wurden zum Probesitzen eingeladen, das Team der Kulturfabrik testete die Stühle über mehrere Wochen auf deren Tauglich- und Bequemlichkeit. Auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer hat bei einem Sitz-Termin in der Kulturfabrik das favorisierte Stuhlmodell getestet und für gut befunden.

Das Modell "Hero" hat sich durchgesetzt, die Kulturfabrik in Sachen Sitzkomfort wieder für die nächsten dreißig Jahre gerüstet. Das neue Programmheft erscheint am 24.Juli, Karten gibt es dann in der RHV-Geschäftsstelle.

rhv