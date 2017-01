Rother Landfrauen wollen mehr

Kreisbäuerin Annette Götz und Stellvertreterin Barbara Stürmer wwollen Öffentlichkeitsarbeit stärken - 15.01.2017 15:47 Uhr

LANDKREIS ROTH - Der Wind, der den Ortsbäuerinnen des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) vor dem Betreten des Ebenrieder Gasthauses „Zum Goldenen Lamm“ als Tagungsstätte um die Nase wehte, hatte durchaus Symbolkraft. Denn die Agrarbranche sieht sich diversen Böen gegenüber. Ihnen stellen will sich das wiedergewählte Führungsduo der BBV-Landfrauengruppe im Landkreis: Kreisbäuerin Annette Götz und ihre Stellvertreterin Barbara Stürmer.

Das Projekt „Landfrauen machen Schule“ sowie Kindertage auf den Bauernhöfen sind auch im Landkreis Roth zu Dauerbrennern geworden. © Foto: Archiv/Leykamm



Die Chefin aus Günzersreuth und ihre rechte Hand aus Oberbaimbach konnten sich nach der Bestätigung in ihren Ämtern der Glückwünsche der Damen sicher sein. An der Besetzung des Vorstands, der für die nächsten fünf Jahre gewählt wurde, änderte sich wenig. Lediglich für die nicht mehr kandidierende Elisabeth Heinloth aus Oberrödel musste Ersatz gefunden werden. Ihren Platz als Beirätin übernimmt nun Sandra Sommer aus Götzenreuth.

Bevor auf Kreisebene gewählt werden konnte, waren die Damen in den 101 Ortsverbänden bei der Wahl der Ortsbäuerinnen gefragt gewesen, denen Götz ihrerseits gratulieren konnte. Solches Engagement sei gerade in heutiger schwieriger Zeit nicht selbstverständlich. „Man braucht schon ein gewisses Selbstbewusstsein, um seine Frau in so einem Ehrenamt zu stehen“, so die Kreisbäuerin.

Götz in ihrem Rückblick eine positive Bilanz Unter anderem erwähnte sie, dass die Kindertage auf Bauernhöfen und das Projekt „Landfrauen machen Schule“ im Landkreis Dauerbrenner seien.

In der kommenden Wahlperiode gehe es ihr darum, den Bauernstand verstärkt als Leistungsträger der Gesellschaft zu vermitteln. „Die Öffentlichkeitsarbeit wird sich wie ein roter Faden durch das nächste halbe Jahrzehnt ziehen“, kündigte Götz an. Mehr Öffentlichkeitsarbeit sei auch deswegen nötig, weil der Rechtfertigungsdruck gegenüber der Gesellschaft gestiegen sei. „Man ist mittlerweile eigentlich ständig in Hab-Acht-Stellung“ bedauerte Götz. Vielleicht aber ließen sich die Berufsvertreter auch zu sehr in die Defensive drängen. „Eigentlich müssten wir den Spieß umdrehen“, schlug sie vor – und dabei auch etwas provokanter werden.

Wie das aussehen kann, verdeutlichte Bezirksbäuerin Christine Reitelshöfer, die den Trend zum Veganen ironisierte. Es sei schon eigenartig, dass die Tierfütterung mit Soja aus Übersee in der Kritik stehe, jener aber in Form von industriellen Tofu von Vertretern jenes Lagers begeistert verzehrt werde. Das gentechnisch unveränderte Soja aus hiesigen Landen wiederum „bekommen unsere Tiere“, spielte Reitelshöfer auf die Bayerische Eiweißinitiative an. Dessen ungeachtet werde die Grüne Woche in Berlin dank entsprechender Demonstrationen immer mehr zum Spießrutenlaufen für die Landwirte. Weh täte es, wenn sich hier auch kirchliche Einrichtungen beteiligen, denn es seien die Bauern und Bäuerinnen, die sich in den Kirchengemeinden besonders engagierten. Heuer gibt es im Landkreis etwa zur Saatzeit einen Erntebittgottesdienst.

Generationsübergreifend

Ein Hauptargument der Kritiker laufe eigentlich ins Leere. Denn Bauern arbeiteten generationsübergreifend und hätten allein deshalb schon Interesse an nachhaltiger Bewirtschaftung, die aber in Abrede gestellt werde, so Barbara Stürmer. Der BBV wolle hier aufklären und generell sich für die Bildung stark machen, erklärte Reitelshöfer. Mit den entsprechenden Angeboten des nach dem Erwachsenenbildungsgesetz zertifizierten Bildungswerks des Verbands befände man sich auf Augenhöhe mit den Volkshochschulen. Die Einführung eines Unterrichtsfachs Alltagsökonomie sei auch noch nicht vom Tisch, überdies sei man nun auch mit einem Projekt in Kenia in die Entwicklungshilfe eingestiegen.

JÜRGEN LEYKAMM