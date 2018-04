Rother Mittelstands-Union lädt zur Mobilitäts-Runde

ROTH - Der Diesel-Betrug hat die Diskussion um die Mobilität der Zukunft neu befeuert. Auf Einladung der Mittelstands-Union im Kreis Roth diskutierten Experten über Verbrennungs- und E-Motoren sowie Alternativen.

Als Diskussionsleiter bat NZ-Chefredakteur Stephan Sohr die Podiumsgäste Dr. Georg Gruber, Dr. Stefan Schlutius und Dr. Stephan Neugebauer (von links) um Stellungnahmen zur Mobilität der Zukunft. © Robert Schmitt



Die Experten hielten nicht nur Impulsreferate. Moderiert von Stephan Sohr, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, diskutierten sie heftig und beantworteten im Rother Autohaus Waldmüller kritische Fragen der etwa 100 Besucher.

"Elektrifizierung ist zwingend"

Dr. Stephan Neugebauer, Entwicklungsingenieur bei BMW und Vorsitzender von ERTRAC, einem Fachgremium, das die EU in Sachen Straßenverkehr berät: Mobilität ist das Herzstück des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens in Europa. Vor allem, weil die Autoindustrie hier zwölf Millionen Arbeitsplätze bietet und jährlich 50 Milliarden Euro ausgibt, um Innovationsinvestitionen zu finanzieren.

Die Elektrifizierung ist zwingend, um die von der EU geplante Kohlendioxidreduzierung zu erreichen. Sie muss billiger werden, eine größere Reichweite bieten und eine angenehmere Ladeprozedur. Dabei aber den Verbrennungsmotor völlig abzuschneiden, ist kompletter Unfug und nicht zu schaffen. Vielmehr muss er in Zukunft mit Hilfe synthetischer Kraftstoffe CO2-neutral arbeiten. In der Kombination der Technik mit elektrogetriebenen Fahrzeugen sind die EU-Vorgaben zu erreichen.

"Die deutsche Autoindustrie kann nicht liefern"

Dr. Georg Gruber, Gesellschafter der Vereinigten Werkstätten für Pflanzentechnologie in Allersberg: Die deutsche Autoindustrie kann nicht liefern. Es ist eigentlich ein Skandal, dass sie nur Diesel und Benzin anbietet. Der nächste Skandal ist die Diesel-Krise. Wenn die Fahrzeuge die Euro-Fünf-Norm einhalten würden, dann hätten wir kein Stickoxid-Problem. Ferner stoßen Benzin-Direkteinspritzer ohne Filter 10.000 Mal mehr Partikel aus als Diesel und mehr Kohlendioxid.

Bei der E-Mobilität geht es in Deutschland in die falsche Richtung. Denn es gibt nichts Dümmeres als für "schnell" und "weit" in Autos Batterien einzusetzen. Batterien brauchen wir in den Innenstädten: Kleine Autos mit 200 Kilometer Reichweite. Aber auch hier haben die europäischen Autobauer geschlafen, weil sie keine eigenen Batterien entwickelt haben, sondern sie aus China beziehen. Pflanzenöl-Kraftstoffe werden immer eine Nische bleiben.

"Die Reichweitenangst ist irrelevant"

Dr. Stefan Schlutius, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma ABL in Lauf, die Ladeinfrastruktur für E-Autos produziert (beispielsweise für die N-Ergie): Ich bin heute Abend mit einem Elektromobil gekommen. Es gibt nichts Schöneres. Wer einmal damit gefahren ist, wird es nicht mehr hergeben. Kleine Autos sind dabei das Richtige. Wir bieten hier Lösungen für jede Anwendung und verkaufen gegenwärtig weltweit 1200 Ladestationen pro Woche.

Hier entsteht Zukunft, die für bessere Luft in den Städten sorgt. Für 2040 werden 54 Prozent aller Autos als Hybrid oder vollelektrisch fahren. Die Batteriekosten werden sinken. Die Reichweitenangst ist irrelevant. Bei meinem Auto reicht eine Ladung für 500 Kilometer. Also lade ich auf dem Weg nach Hamburg in Leipzig für weitere 300 Kilometer nach. Das dauert 30 Minuten. Dafür brauchen wir auch mutige Autobauer, die die Netzbetreiber in ihre Autos reinschauen lassen, damit der Stromversorger sie auch als Speicher nützen kann.

Vorwurf der Propaganda

Bei der anschließenden Diskussion prallten Stephan Neugebauer und Georg Gruber ziemlich aufeinander. Gruber warf dem BMW-Vertreter vor, in Sachen möglicher Kohlendioxidreduzierung ausschließlich "Propaganda zu betreiben". Neugebauer konterte entsprechend. "Was Sie in Sachen Diesel erklären, grenzt an Halbwahrheiten", so der Ingenieur, der insbesondere kritisierte, dass ältere Diesel stets an den neuesten oder gar künftigen Emissions-Grenzwerten gemessen würden.

Stefan Schlutius erklärte, es sei traurig, dass die Autobauer hierzulande nicht technologischer Vorreiter auf dem Gebiet der E-Mobilität seien. "Die deutsche Industrie ist zu langsam", erklärte er und griff auf einen drastischen Vergleich zurück, um das Potential technologischer Revolutionen zu beschreiben: "Die Segelschiffe konnten auch nicht überleben, weil die Dampfschiffe einfach schneller waren."

CSU klammert sich an den Diesel

Die zuständigen CSU-Abgeordneten blickten optimistisch in die Zukunft und lehnten Fahrverbote für Diesel-Autos ab. "Die richtig guten Motoren kommen aus dem Freistaat, und die brauchen wir für vernünftige Konzepte in der Innenstadt", erklärte der Landtagsabgeordnete Volker Bauer. Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler plädierte dafür, "dass wir den Diesel noch lange fahren dürfen".

