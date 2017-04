Rother Pendler brauchen Engelsgeduld

Der werktägliche Wahnsinn: Bauarbeiten auf der A 6 sind Herausforderung für Autofahrer - 07.04.2017 19:00 Uhr

LANDKREIS ROTH - Auf der A 6 bei Schwabach wird fleißig gebaut. Vor allem Berufspendler können von den werktäglichen Stauungen ein Liedchen singen. Im 30-Minuten-Takt oder öfter heißt es in den Verkehrsnachrichten: "Stockender Verkehr" oder "Stau" – auf fünf, acht, manchmal sogar zehn Kilometern Länge.

Die Behinderungen beginnen zu Stoßzeiten schon kurz hinter dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost, meistens ab dem Kreuz Nürnberg-Süd und sind in den seltensten Fällen an der Abfahrt Roth beendet. Vielmehr reichen sie fast immer bis Schwabach-Süd oder Schwabach-West.

Der Ausbau der A 6 auf sechs Fahrspuren hat begonnen, und mit den Baustellen-Folgen müssen sich Autofahrer und Anlieger in den nächsten zweieinhalb Jahren herumplagen. Bevor alles besser wird, wird zunächst einmal vieles schlimmer. "Die Bauarbeiten", sagt Andreas Eisgruber, zuständiger Dienststellenleiter der Autobahndirektion in Fürth, "laufen bislang plangemäß".

Die neuen Brücken über die A 6 wurden schon 2016 gebaut. Seit einigen Wochen ist der Verkehr auf der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen "nach außen gedrückt". Denn die Mitte wird demnächst als Baustellenzufahrt gebraucht. Das muss vorbereitet werden.

Ab nächster Woche beginnen die Spezialisten mit den Vorbereitungen für die erneute Umbindung des Verkehrs. Mobile Betonwände werden aufgestellt und Markierungen auf der Fahrbahn aufgebracht.

Ernst wird es dann in der Nacht von Ostermontag, 17. April, auf Dienstag, 18. April. Dann sollen alle vier Fahrspuren auf die jetzige Fahrtrichtung Heilbronn gelegt sein. "Und da", kündigt Andreas Eisgruber an, "geht’s richtig los". Heißt: Parallel wird die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg auf drei Spuren ausgebaut, und Schwabach bekommt im Süden den lange erwarteten durchgehenden Lärmschutz.

Über den Winter gibt’s eine Verschnaufpause, 2018 beginnt das Spiel von vorne in die andere Richtung. Und 2019 werden der Flüsterasphalt aufgetragen sowie der Lärmschutz komplettiert. Noch reichlich Gelegenheit also für die Leute vom Radio, sich an die Namen "Schwabach-Süd" und "Schwabach-West" zu gewöhnen.

ROBERT GERNER