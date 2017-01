Rother Sternsinger sammeln für Kenia

ROTH - Zur Zeit sind wieder die Sternsinger unterwegs und sammlen für einen guten Zweck, in diesem Jahr für die Hilfe für Kenia. Tom, Noirin, Sara und Roisin sind in Roth mit Feuereifer bei der Sache.

Sternsinger 2017 in Roth: Tom, Roisin, Sara und Noirin (v.li.) sammeln für Hilfsprojekte in Kenia. © Stefan Bergauer



Seit Montag sind in Roth die Sternsinger unterwegs und singen das Lied der heiligen drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar. Einen Segensspruch gibt es obendrein und wer möchte, kann seine Tür mit dem Schriftzug Christus Mansionem Benedicat (C+M+B, Christus segne dieses Haus) zieren lassen. Dafür bitten die Sternsinger um eine kleine Spende, in diesem Jahr für Hilfsprojekte in Kenia.

Die Menschen in der dortigen Provinz Turkana leiden unter dem Klimawandel. "Ich will Kindern in Kenia helfen", sagt Tom. "Weil es dort seit zwei Jahren nicht geregnet hat", ergänzt Noirin. Die beiden Neunjährigen ziehen mit Sara (10) und Roisin (11) als Sternsinger durch Roth. Der Gruppe wurde die Innenstadt zugeteilt. Das finden sie gut, weil es dort viele Geschäfte gibt und die Kinder dort auf mehr Spenden hoffen können. Tom trägt die rote Kasse und darf den Sternsinger-Segen sprechen.

"Ich will in Kenia helfen, damit sie dort Schulen und Wasserpumpen bauen können", sagt Sara, Roisin will "einfach was gutes tun". Ihnen macht es Spaß, Sternsinger zu sein, auch wenn manche Leute nicht so nett sind. Die Kälte spüren sie dank der Jogginghosen unter den Gewändern kaum.

Bis Donnerstag, 5. Januar, sind die Sternsinger noch in der Stadt unterwegs. Am Freitag, 6. Januar, findet um 10.30 Uhr, nach dem Besuch des Augustinums, der Abschlussgottesdienst in der katholischen Kirche statt.