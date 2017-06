Rother Tafel auf der Suche nach Überlebensstrategie

Immer mehr Bedürftige, immer mehr Arbeit: Hauptamtliche Halbtagskraft wird benötigt - 09.06.2017 16:36 Uhr

ROTH/HILPOLTSTEIN - Der Job ist nicht einfach, das hat der neue Vorsitzende der "Rother Tafel" gewusst. Aber dass Robert Gattenlöhner ein halbes Jahr nach seinem "Amtsantritt" schon eine Überlebensstrategie für den Verein suchen muss, das kristallisierte sich erst allmählich heraus. Allwöchentlich holen die ehrenamtlichen Tafel-Helfer fünf Tonnen Lebensmittel ab, säubern, sortieren und schichten sie, bevor sie die Waren ausgeben. Aber es werden immer mehr Bedürftige, immer mehr Ware, immer mehr Arbeit: "So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine hauptamtliche Halbtagskraft zum Organisieren und Koordinieren", fordert Gattenlöhner. Bisher vergeblich.

Die Arbeit wird immer mehr: Fünf Tonnen Lebensmittel holen die Helfer der Rother Tafel allwöchentlich ab, dann wird gesäubert, sortiert und ausgegeben. Die Tafel brauche daher einen hauptamtlichen Mitarbeiter, fordert der Vorsitzende Robert Gattenlöhner (2.v.li.) © Foto: Carola Scherbel



Es ist kurz vor vier Uhr nachmittags am Samstag, gleich beginnt die Ausgabe. Draußen vor dem klobigen Quaderbau an der Julius-Leber-Straße stehen schon etliche Leute mit ihren Taschen in kleinen Grüppchen oder allein unter einem Baumschatten, eine herzkranke Frau bekommt einen Stuhl. Andere sitzen auf Bordsteinkanten.

Drinnen ist jetzt so gut wie alles fertig: Die Brötchen sind sauber sortiert in Körner-, Mohn- oder Sternsemmeln, aufgestapelt in acht Körben an der Wand. Von Salat- und Kohlköpfen haben die vier Damen im Vorbereitungsraum welke Blätter entfernt, alle Obst- und Gemüselieferungen komplett durchforstet. "In den ,Verkaufsraum‘ kommt nur das, was sie auch selbst essen würden", betont Robert Gattenlöhner. Dort wird gerade noch Käse geschichtet, den die Frauen zusammen mit Wurst und Fleisch aus der sechs Grad kalten Kühlzelle geholt haben.

Denn nicht alle Lebensmittel kommen erst am Samstag hier in der Ausgabestelle der Rother Tafel an. "Manchmal schreibt ein Markt uns am Mittwoch an, dass er jetzt ein Lager leerräumt – und wir sollen die Waren sofort holen." Wenn die Mail eingeht, müsste auch jemand da sein, der sie weiterleitet und den Transport organisiert. Das ist aber während der Woche nicht immer möglich.

Bisher wird alles von ehrenamtlichen Helfern erledigt. Allein 30 Leute sind jeden Samstag nötig, um das Abholen, Aussortieren, Einschichten in die Kisten, Körbe und Regale und dann das Ausgeben von Brot, Wurst, Fleisch oder Käse, Obst und Gemüse an bis zu 150 Menschen am Laufen zu halten.

Einer der Helfer ist der Kümmerer, heute hat den Job Michael John. Im Wechsel mit vier anderen Ehrenamtlichen hat er an diesem Samstag als Ansprechpartner für alle Helfer sozusagen den Hut auf. Denn viele Jobs sind zu tun und müssen Hand in Hand gehen, sonst stockt der Ablauf in den eh schon zu engen Räumen. Wenn die Fahrer mit den drei Lieferwagen von ihren Supermarkt-Touren kommen, muss Platz sein, um die Waren abstellen und für die Ausgabe vorbereiten zu können.

Jetzt um kurz vor vier ist alles vorbereitet, und die Damen an den vier Ausgabestellen – teilweise über 80 Jahre alt und seit 15 Jahren an jedem Samstag im ehrenamtlichen Einsatz – füllen schon mal die Einkaufstaschen von zwei jungen Männern. "Die beiden sind selbst Helfer bei uns, deshalb können sie sich ihre Ration kurz vorher abholen", erklärt Olaf Buhle – auch er langjähriger Ehrenamtlicher, dessen Arbeit jetzt wenigstens in einen Ein-Euro-Job umgewandelt werden konnte. Aber den Einsatz der Helfer zu belohnen, ist unglaublich schwer, moniert Vorsitzender Gattenlöhner. Zum Glück hat eine Bearbeiterin vom Landratsamt kürzlich einen Helfer wiedererkannt, den sie als Flüchtling betreut hatte. Gattenlöhner: "Von ihr hat er erfahren, dass er für seinen Einsatz wenigstens ein paar Euro bekommt."

Aber selbst mit der Aufwandsentschädigung ist diese Arbeit nicht mehr zu stemmen, sagt der Chef der Tafel. Die Zahl der Berechtigten in Roth ist innerhalb eines Jahres von rund 70 auf 150 gestiegen (und hinter jedem Berechtigten stehen im Schnitt noch ein bis zwei Familienangehörige). In der zweiten Ausgabestelle in Hilpoltstein, wo immer mittwochs Lebensmittel für rund 40 Euro für den symbolischen Beitrag von einem Euro in die Taschen der Bedürftigen gepackt werden, hat sich die Zahl der "Kunden" ebenfalls verdoppelt.

"Allein die Menge zu bewältigen, ist eine Herausforderung", sagt Michael John. Bisher läuft die allwöchentliche Aktion ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Nicht zu schaffen, sagt Gattenlöhner. Er will, dass eine hauptamtliche Halbtagskraft die Büroarbeit des Vereins koordiniert. Nur: die Kosten dafür kann die Tafel e.V. einfach nicht stemmen. Gattenlöhners Versuche, von der Politik zumindest einen Teil davon bekommen zu können, liefen bisher ins Leere.

Doch er lässt nicht locker. Gespräche mit Landkreis und Bürgermeister finden derzeit statt. Gattenlöhner will weiterbohren. Denn er ist überzeugt: "Die Tafel darf nicht sterben. Viele Leute, die hier für Lebensmittel anstehen, könnten sich diese Portion Brot, Gemüse oder Fleisch sonst einfach nicht leisten. Für sie ist das wirklich existenziell."

