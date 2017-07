Rother Tierschutzverein zählt immer mehr Mitglieder

Vierbeiner mit vielen Freunden - vor 1 Stunde

ROTH - Jüngst stand die Jahresversammlung des Rother Tierschutzvereins an. Der Verein zählt immer mehr Mitglieder, gerade jüngere. Aber es gab noch weitere positive Nachrichten.

Einer von 246 Hunden, die 2016 abgegeben wurden. Foto: Tierheim Roth



Neben der Bilanz, in der sich ein arbeitsreiches Jahr widerspiegelte, stand das Thema "Online-Vermittlung" und "Tiere aus dem Ausland" im Mittelpunkt. Zu Beginn gab der Vorsitzende Dr. Ulrich Pfeiffer einen Überblick über die Arbeit und Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. So sei die Mitgliederzahl auf aktuell 802 Mitglieder gestiegen; vor allem im Nachwuchsbereich tue sich viel, so der Vorsitzende, der in diesem Zusammenhang besonders Tierheimleiterin Carmen Nottrott mit ihrem Team für deren Engagement dankte.

Die Jugendgruppe die "Rother Tatzen" zählt aktuell 89 Mitglieder und ist damit im Bayerischen Tierschutzjugend die Gruppe mit den meisten Mitgliedern.

20.000 Tiere seit 1996

Ausführlich wurde auf die Aktivitäten der Jugendgruppe eingegangen. So standen unter anderem Vorträge, Führungen, Informationen zum Bereich Tiermedizin, sowie der Umgang und die Versorgung von (Haus-)Tieren in Theorie und Praxis auf dem Aktionsprogramm.

Darüber hinaus wird von der Gruppe aktuell ein Agility-Parcours angelegt. Hierdurch könnten die Jugendlichen auf attraktive Weise noch besser an den Umgang mit Hunden herangeführt werden.

Nach diesen Ausführungen ging der Vereinsvorsitzende auf die Bilanz des Tierheims ein. So wurden im vergangenen Jahr in Roth insgesamt 246 Hunde, 522 Katzen, 221 Kleintiere sowie 35 Wildtiere aufgenommen. Seit der Verein 1996 in das Tierheim eingezogen ist, wurden damit über 20.000 Tiere aufgenommen, erläuterte Pfeiffer.

Fast alle sind dabei

Im Anschluss ging er auf die Zusammenarbeit mit den Landkreis-Gemeinden ein. So sei — mit Ausnahme von Thalmässing — mit allen weiteren 15 Gemeinden des Landkreises eine neue Vereinbarung getroffen worden; demnach zahlen diese zur Unterstützung des Tierschutzes nun 40 Cent pro Einwohner, statt einen Anteil der Hundesteuer abzuführen. Die Stadt Roth hat sich bereit erklärt, ihren Beitrag auf 10.000 Euro zu erhöhen.

Ausführlich wurde das Thema "Tiere im Ausland" sowie die "Online-Tiervermittlung" im weiteren Verlauf behandelt. Auf den ersten Blick möge es verlockend erscheinen, für einen reinrassigen Hund 300 Euro statt 1500 Euro auszugeben. Was danach auf einen zukommen könne, sei jedoch nicht absehbar. Deswegen lautete der Appell Pfeiffers: Tiere entweder beim Züchter oder — was "natürlich noch besser wäre" — aus einem Tierheim zu holen.

Gut geerbt

Ulrike Pawlik vom Veterinäramt des Landkreises, referierte über die (il-)legalen Tiertransporte, mit welchen sie selbst immer wieder in ihrem Berufsalltag zu tun habe. Für die Mitglieder war es interessant und aufschlussreich, aus erster Hand informiert zu werden.

Auch sie appellierte an die Zuhörer, sich besser ein Tier aus dem Tierheim oder von einem Züchter zuzulegen, als sich auf einen undurchsichtigen Tierhandel einzulassen.

Zum Abschluss kam noch die finanzielle Situation des Vereins zur Sprache. Durch eine größere Erbschaft im Jahr 2016 hat der Tierschutzverein das Jahr finanziell mit einem kleinen Plus abschließen können. Das sei laut Pfeiffer umso wichtiger, nachdem im Tierheim nach 20 Jahren intensiver Nutzung mehrere Reparaturen anstehen, die in absehbarer Zeit realisiert werden sollen.

