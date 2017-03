Von Deutschland nach Amerika im Ultraleichtflugzeug: diesen ehrgeizigen Plan hatte Markus Sorgatz aus Roth. Wegen technischer Probleme war in Grönland Schluss, die Bilder sind trotzdem sehenswert.

Die Stadt Roth und das Modehaus Wöhrl, das war über jahrzehnte eine enge und emotionale Verbindung. Doch jetzt, im März 2017, muss "das erste Haus am Platz" schließen.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat am Wochenende die Trogbrücke Meckenlohe des Main-Donau-Kanals für eine planmäßige Bauwerksüberprüfung trockengelegt. In den kommenden Wochen sind die Reinigung des Kanaltroges sowie Instandsetzungsarbeiten an den Beton- und Asphaltflächen geplant.