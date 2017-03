Rother Wöhrl-Filiale schloss für immer ihre Pforten

Schnäppchenjäger sorgten am letzten Tag für Ansturm - vor 1 Stunde

ROTH - Am Samstag hat die Filiale des Modehauses Wöhrl in Roth für immer ihre Pforten geschlossen. Bevor Filialleiter Bernhard Weber endgültig den Schlüssel abzog, sorgten noch einmal alle spätberufenen Schnäppchenjäger für den allerletzten Ansturm.

Nach 70 Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen: Die Rother Wöhrl-Filiale hat ihren letzten Tag erlebt. Foto: Tobias Tschapka



"Nun ist es vorbei, alles aus", seufzt eine ältere Dame, als sie mit ihrem Gehwägelchen an den leeren Regalen im Rother Wöhrl vorbeifährt. Die fast vollständig ausgeräumte Filiale gibt ein trauriges Bild ab: Überall stehen leere Ständer und Regale herum, die Wände sind kahl, die Rolltreppe ins Obergeschoss ruckelt nicht mehr, nackte Schaufensterpuppen blicken ins Leere.

Dafür schreien überall, wohin man auch schaut, große Hinweisschilder in knalligen Farben ihre Botschaft heraus: "Totaler Räumungsverkauf!", "80 Prozent Rabatt!", "Heute letzter Tag!". Und das nicht ohne Wirkung, denn tatsächlich herrscht am allerletzten Tag der Rother Filiale geschäftige Betriebsamkeit.

An den wenigen verbliebenen Wühltischen stehen die Menschen Schlange, ebenso wie an der Kasse, vor denen die Kunden zum Teil dick bepackt auf ihre Rechnung warten. Hin und wieder schiebt eine Noch-Mitarbeiterin einen leeren Ständer durch die leeren Räume.

Zwar herrscht noch einmal Leben in der Bude, trotzdem wirkt alles ziemlich trostlos an diesem letzten Tag des Rother Wöhrls, der nach über 70 Jahren in der Kreisstadt nun Geschichte ist.

Tobias Tschapka