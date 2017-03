Rothsee: Hüllenlose Automaten

Parkgebühren gelten erst ab dem 1. April - 29.03.2017 18:08 Uhr

HILPOLTSTEIN - Haube weg, Irritation da? Seit gut acht Wochen sind die 15 Parkscheinautomaten rund um den Rothsee wieder "oben ohne", weil der Zweckverband die Winterabdeckungen bereits entfernen ließ. Dass man dort trotzdem noch bis zum 31. März gratis parken kann und konnte, hätte deshalb bestimmt nicht jeder Naherholungssuchende zur Kenntnis genommen. Das hat RHV-Leser Rolf Bartenstein kritisch angemerkt.

Foto : Tobias Tschapka (tts) / 03.06.2016 / Wirecenter am..motiv : Parken am Rothsee..Parkautomat am Rothsee auf dem Parkplatz Birkach....Rothseeseen2016..Birkachgebäudestraßenanlagen2016 © Tobias Tschapka



Foto : Tobias Tschapka (tts) / 03.06.2016 / Wirecenter am..motiv : Parken am Rothsee..Parkautomat am Rothsee auf dem Parkplatz Birkach....Rothseeseen2016..Birkachgebäudestraßenanlagen2016 Foto: Tobias Tschapka



Der wohnt nämlich ganz in der Nähe des Rothsees und will auf seinen Spaziergängen mehrfach beobachtet haben, "wie Leute die Automaten mit Geld gefüttert" hätten. Und das trotz des roten "Gebührenfrei"-Vermerks, der jeweils quer über den blauen Parkplatz-Schildern am Eingang der Stellplatzareale prangt. Aber: "Die meisten Autofahrer lesen dieses Schild nicht", glaubt unser Leser. Also: "Wer zahlt, ist selber schuld. Denkt so der Zweckverband?", will Rolf Bartenstein wissen.

Monika Rubenbauer, Mitarbeiterin beim Zweckverband Rothsee, kann das nur verneinen. Denn: Geld in die Automaten zu werfen, sei derzeit überhaupt nicht möglich. Die Münzticketspender wären nämlich während der kalten Jahreszeit "ausgeschaltet".

Und in der Tat: Versucht man sein Geld dort loszuwerden, stößt man aktuell auf Widerstand. Hinterm Einwurfschlitz verhindert eine Arretierung, dass die Münze ihren Weg ins Automateninnere nimmt.

Was Monika Rubenbauer allerdings bestätigt, ist das Entfernen der Abdeckhauben. Die wären abgenommen worden, weil sich darunter Feuchtigkeit angesammelt habe — "und das schadet der Elektronik", erklärt sie.

Irritierend sei’s allemal, findet Rolf Bartenstein. "Früher waren in den Winterhalbjahren die Geldautomaten großflächig abgedeckt. Jeder Autofahrer wusste Bescheid, dass er nicht zahlen muss." Sein Appell an den Zweckverband lautet daher, künftig auch direkt am Automaten "Gebührenfrei"-Vermerke anzubringen, um für mehr Klarheit bei Flaneuren und Freizeitsportlern zu sorgen.

Denen sollte aber in jedem Fall klar sein: Ab 1. April muss fürs Parken wieder regulär gelöhnt werden!

pb