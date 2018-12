Den frostigen Temperaturen zum Trotz ging es am Samstag heiß her in Ungerthal - zumindest sportlich gesehen. Zahlreiche Sportskanonen traten beim Run & Bike an, einem Wettkampf im Zweier-Team. Jedes Paar hat ein Fahrrad zur Verfügung, die Teilnehmer müssen sich also beim Fahren und Laufen abwechseln. © Salvatore Giurdanella